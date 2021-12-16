Başkan Fatma Şahin GAÜN üniversite öğrencileri ile buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beşincisi düzenlenen “Üniversite Gençlik Buluşması” kapsamında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri ile bir araya geldi. Gençlerin isteklerini dinleyen Başkan Şahin birçok konuda yardımcı olacağının sözünü verdi.

“Genç Dostu Şehir” olmak için gençlere yönelik yenilikçi ve destekleyici çalışmalara imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beşinci kez gençlerle bir araya geldi. GAÜN Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa gençlere yönelik yapılan hizmetlerden ve devamında şehirde büyükşehir tarafından yapılan çalışmalardan bahsederek başlayan Başkan Şahin, Gaziantep’in ihtiyaçlarına küresel ölçekte bakarak akıllı şehirler kapsamında çözümler planlandıklarını ve bu planların hayata geçmeye başladığını dile getirdi. Şahin ayrıca bisiklet yollarından da bahsederek, gençlerin dikkatini bu konuya çekti. Eğitim, kültür gezileri ve ulaşım başlıkları olmak üzere öğrencilerin birçok isteğinin yerine getirileceğini söyleyen Başkan Şahin, gençlerin sorularını da yanıtladı.

Gençlere müjde

Şahin, gençlerle konuşmasında, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla öğrencilere gittikleri şehirde konaklama ve ulaşım desteği sağlayacağını müjdeledi.

Öğrencilerin programa gösterdiği ilgi için teşekkür eden Şahin: “Her genci gördüğümde hem 2 çocuk annesi bakışı ile bakıyorum hem de 2 milyon insan bize emanet. Şehri Emin olmak büyük sorumluluk. Hepinize bir emanet olarak bakıyorum. İnsanın, şehrin, gençlerin bir sorumluluğu var ve bu sorumluluğa bir anne gözü ile bakarak heyecanlanıyorum sürekli. Birlikte geleceğe bakıp onu inşa etmek gerek. Genç bir bakışla baktığınız zaman ‘Dünya nereye gidiyor?’ bunu bir anlamak gerekiyor. Zamanın ruhu çok önemli. Bugün yüksek ihracat değerlerine sahip ve 400 bin sigortalı çalışan işçimiz olan sanayisi olan bir şehiriz. Ama artık bilgi ve teknoloji çağındayız ve bilgi ekonomisini oluşturuyoruz. Bu yeni teknolojik ürünleri üretecek hale dönüşmemiz gerekiyor. Savunma sanayisinde yaptığımız işler çok heyecanlı oldu. Bunun için bizim iyi yazılımcı, mühendis, donanımlı bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. 100’üncü yıldayız. Ecdat, öyle bir mücadele vermiş ki panorama müzesine baktığımız zaman, her bir fırçasında görüyoruz. Şehir gaziler ve kahramanlar şehri. Açlıkla beraber Fransız ile mücadele edilen bir şehir bugün gastronomi başkentine geçiş yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarına, bizi Gazi yapan ecdadı sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Yüz yıl çok önemli. Bu asırdan aldığımız büyük bir ilham var. İkinci yüzyılın destanını siz gençlerle birlikte yazacağız. Destan yazmak için zamanın ruhunu iyi anlamak lazım” diye konuştu.

"Bilgi ekonomisi çağındayız"

Konuşmanın devamında dünyada gördüğü izlenimleri anlatan Başkan Şahin, “Günümüz dünyası nereye gidiyor bunu dinlemek gerek. Bu dünyayı iyi anlamak gerekiyor. Atatürk’ün bize bıraktığı en büyük miras bilim ve akıl. Daha da önemlisi medeniyetimin bana talimatı. ‘Hiç bilen ile bilmeyen bir olur mu?’ diyor medeniyetim. Zamanın ruhunun bize verdiği sonuç ve öz birbirini tamamlıyor birbiri ile örtüşüyor. Bu yüzden üniversiteler çok önemli. Bilgi ekonomisi çağındayız ve kim bilgi üretiyorsa onu iktidar yapıyor. Medeniyetleri ve bugün yaşanan süreci incelediğimizde kim silikon vadilerini kuruyor, aşıyı yapıyorsa o devlet her alanda güçleniyor. Modern dünya artık koruyucu önleyici tedbir diyor. Birçok sıkıntı bugün sonuç. Koruyucu önleyici tedbir bizim yol haritamız olursa daha ileri gidebiliriz” ifadelerini kullandı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise şehri gençlere emanet edeceklerini vurguladı, bu amaç uğruna öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlayacaklarını iletti.

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