Prof Dr. Altunbaş'dan dijital marka iletişimi konferansı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Altunbaş tarafındanGaziantep Üniversitesi (GAÜN) Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda Dijital Marka İletişimi Konferansı verildi.

GAÜN Medya ve İletişim Topluluğu tarafından gerçekleştirilen konferansta İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Prof. Dr. Hüseyin Altunbaş, dijital iletişim üzerine çalışmalar yaptığını belirtti.

“Dünya ile rekabet etmek için daha çok proje üretilmesi, daha çok patent alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Altunbaş, "Akademisyenlerin bu tür projelerle öğrencilerimizi işin içine dahil ederek projeler üretmesi gerekiyor. Gaziantep’te olmayı ve bu farkındalığı birbirimize aşılamayı çok önemsiyorum. Gaziantep çok önemli bir şehir. Potansiyel olarak Konya, Gaziantep, Kayseri; Anadolu’da bu üç şehrin bambaşka bir düzlemde öncü olabileceklerini düşünüyorum. Gaziantep Üniversitesi’nin de bu anlamda çok ciddi bir potansiyeli var" dedi.

"Gençlerimize cesaret vermeliyiz"

Üniversitelerin insanın gelişiminde çok önemli bir noktada olduğunu aktaran Prof. Dr. Altunbaş konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Pandemi ile birlikte dünya aslında var olan iletişim adına doğru olan şeylerin farkındalığını artırdı. Daha iyi iletişim kurarsak daha çok marka yaratabiliriz. O yüzden çocuklarımızı, gençlerimizi bu farkındalık içerisine almalıyız. Akademisyenler olarak çocuklara cesaret vermemiz gerekiyor. Bu çağda artık sadece bir konuyu dikte etmek, tahtaya yazarak öğretmek değil onlara o iştahı, cesareti, özgürlük alanını o vizyonu işaret ettiğimiz takdirde şehirlerimiz de bambaşka bir boyuta gelecek ve ülkemizin katma değerleri artmış olacaktır.Gaziantep Üniversitesi Yönetimine ve bu organizasyonu düzenleyen, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

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