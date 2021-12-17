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Elbab'taki bin 200 aileye yemek, 650 çocuğa da kıyafet desteği

İHA

Elbab'taki bin 200 aileye yemek, 650 çocuğa da kıyafet desteği

İmkander Gaziantep Şubesi Suriye’nin Elbab kentindeki kamplarda kalan 650 çocuğa kışlık giyim yardımında bulunurken bin 200 aileye de yemek ikramında bulundu.
Yurt içi ve yurt dışındaki yardıma muhtaç insanlara şefkat elini uzatan İmkander, Suriye’nin Elbab kentinde kamplarda kalan ailelere yemek ikramında bulunurken, 650 çocuğa da kışlık kıyafet dağıttı.
“650 çocuğa kışlık kıyafet”
Kampta kalan 650 çocuğa kışlık kıyafetler dağıttıklarını ifade eden İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, “Elbab bölgesinde bulunan Talhin, zevke, Kubbesin de yaklaşık olarak bin 200 aileye yemek ikramında bulunduk. Yine bu kamplarda kalan 650 çocuğa kışlık kıyafet yardımında bulunduk. Yardım ulaştırdığımız çocukların ayaklarında ne ayakkabı nede çizmeleri var. Peygamber efendimiz buyuruyor ki, ‘Kim ki bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse Ahirette Allah’ta onun ihtiyacını giderir’ diyor. Bu hadisi Şerife nail olmak için kardeşlerimize yardım elini uzatmamız gerek. Bu kış gününde çocuklar üşümesin diye kampanyamıza destek bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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