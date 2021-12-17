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Yapay damarla hayata döndü Vücut ısısı 18 dereceye düşürüldü, kalbi durduruldu, "fil hortumu" yöntemiyle yapılan ameliyat ile yırtılan damar, yapay damar ile değiştirildi

İHA

Yapay damarla hayata döndü Vücut ısısı 18 dereceye düşürüldü, kalbi durduruldu, "fil hortumu" yöntemiyle yapılan ameliyat ile yırtılan damar, yapay damar ile değiştirildi

Gaziantep'te yüksek tansiyon ve sık sık bayılma şikâyetiyle hastaneye kaldırılan Mehmet Yaşar (73), aort damarının genişlemesi ve yırtılması teşhisi konulmasının ardından önce vücut ısısı 18 dereceye düşürüldü. Ardından kalbi durdurlan Yaşar, "fil hortumu" yöntemiyle yapılan 8 saatlik operasyonun ardından sağlığına kavuştu.
Kentte çiftçilik yapan 7 çocuk babası Mehmet Yaşar, yüksek tansiyon, nefes alma güçlüğü ve sık bayılma şikâyetiyle Medical Park Gaziantep Hastanesi'ne başvurdu. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde yapılan tetkiklerde hastanın aort damarında genişleme ve yırtılma olduğu saptandı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hikmet İyem, hastanın 'fil hortumu' adı verilen yöntem ile ameliyatına karar verdi. Ameliyata alınan Yaşar'ın vücudu 18 dereceye kadar soğutuldu ve kalbi durdurularak operasyon gerçekleştirildi. Yaşar'ın genişlemiş ve yırtık olan aort damarı özel bir tekstil ürünü olan yapay damar ile beraber değiştirilerek operasyon tamamlandı. Operasyonun tamamlanmasının ardından Mehmet Yaşar'ın vücudu tekrar ısıtıldı ve elektroşok verilerek kalbi çalıştırıldı.

Ameliyat sonrası hasta ısıtılıp, elektroşok verilerek kalp çalıştırıldı
Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Hikmet İyem, hastanın kendilerine başvurmasının ardından yapılan tetkikler doğrultusunda ameliyatına karar verdiklerini belirterek, "Hastamızın yaptığımız medikal tedavisinde tansiyonunu kontrol edemedik. Yaşadığı ağrılar devam ettiği için fil hortumu yöntemi olarak bilinen 8 saatlik ameliyatına karar verdik. Operasyona başladığımız zaman hastamızın vücudu 18 dereceye kadar soğutularak, kalbi durduruldu. Sonrasında kalpten çıkan ve genişlemiş olan aort damarı çıkarılıp yerine sentetik suni damarla değiştirme işlemi yapıldı. Özellikle karın bölgesine doğru uzanan aort damarına kadar bir değişim gerçekleştirildi. Ameliyatımız bittikten sonra hastamız tekrar ısıtılıp elektroşok verilerek kalbin çalışması sağlandı. Bu ameliyatımız oldukça başarılı bir şekilde tamamlandı. Hastamız 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra uyandırılma işlemine geçildi. Şu anda hastamız serviste gezip dolaşabiliyor. Hastamızı gerekli kontroller yapıldıktan sonra taburcu edeceğiz" diye konuştu. Prof. Dr. İyem, yüksek tansiyona bağlı aort damarı yırtılan hastaların çoğunun hayati risk taşıdığını, özellikle ileri yaştaki insanların yılda bir kez aort damarında genişleme olup olmadığını kontrol ettirmeleri gerektiğini kaydetti.
Başarılı operasyonla ikinci kez doğduğunu söyleyen Mehmet Yaşar, kendisini sağlığına kavuşturan ekibe teşekkür ederken, oğlu Ömer Yaşar ise "Babam hastaneye geldiğinde durumu çok kötüydü. Vücudu çökmüş ve enerjisi hiç yoktu. Ameliyat olduktan sonra çok iyi oldu. Artık yürüyebiliyor akıcı konuşabiliyor ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Hayata tekrar tutundu" diye konuştu.

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