Halk Sağlığı Günleri Sempozyumuna yoğun ilgi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı 5. Halk Sağlığı Günleri Sempozyumu "Halkın Sağlık Gündemi" temasıyla gerçekleştirildi.

Halkın sağlığı ile ilgili güncel sorunları, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini tartışmak ve sorunla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen sempozyum; alanında uzman akademisyenler, profesyoneller ve yöneticileri bir araya getirdi. Pandemi nedeni ile video konferans sistemi ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Uluslararası Katılımlı 5. Halk Sağlığı Günleri Sempozyumu’nun açılış konuşmalarını; Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Nermin Olgun, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Bayramlar ve Gaziantep İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ümit Mutlu Tiryaki yaptı.

“Covıd19 pandemisi sağlık gündemimizin en önemli bileşeni haline gelmiştir”

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Nermin Olgun, yaptığı açılış konuşmasında, "Son iki yıl içerisinde hayatımızı büyük ölçüde etkisi altına alan Covid19 pandemisi sağlık gündemimizin en önemli bileşeni haline gelmiştir. Bu süreçte en çok etkilenen hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık profesyonelleri, kronik hastalıklı bireyler ve yaşlı bireyler olmuştur. Sağlık sistemi içinde mevcut sağlık kontrolleri ertelenmiş, hareketsizlik, fiziksel/sosyal izolasyon ve beslenme alışkanlıklarının değişimiyle birlikte her yaş grubu için ciddi sağlık riskleri ortaya çıkmıştır" dedi.

“Covıd19 pandemisi her yönden yaşamımızı etkiledi”

Halk Sağlığı günlerinin 5.sini düzenlediklerini belirten Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Bayramlar, "Halkın sağlık günleri gündemimizde güncel sorunları her yönüyle ele alacağız. 2020 Mart ayından bu yana gündemimizde yer alan Covid19 pandemisi en başta sağlık olmak üzere her yönden yaşamımızı etkiledi" ifadelerini kullandı.

“Aşı ile ilgili farkındalık çalışmalarımız devam ediyor”

Halkın sağlığını ilgilendiren her konunun kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Gaziantep İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, "Şu andaki gündemimiz pandemi ancak pandemi dışında bizim yürütmeye çalıştığımız birçok sağlık problemleri var. Pandemi nedeniyle bazılarını ertelemek zorunda kalmış olsak bile yine de alt taraftan birçok işlerimizi yürütmek durumunda kaldık. Pandemi sürecine ilk başladığımızda dünya şaşkındı. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Bu süreçte tüm dünyada da olduğu gibi maalesef Gaziantep’te sıkıntılı bir süreç yaşadı. Ekibimizle birlikte yürütmüş olduğumuz bu zorlu süreçte kentte filyasyon noktalarımızın sayısını arttırdık. Gaziantep bu anlamda şanslı bir il çünkü sosyal tesisleri filyasyon ekiplerimize tahsis edildi ve bu bizim için çok büyük bir avantaj sağladı. Netice itibariyle şu anda Gaziantep vaka sayısı bakımından Türkiye’de en iyi 17 ilden bir tanesi. Aşı yaptıran insan sayısı şu anda Türkiye genelinde çok azaldı. Maalesef bu sayının azalmış olması bizi biraz tedirgin ediyor. Aşı ile ilgili farkındalık çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Yoğun bir katılımın olduğu 2 gün boyunca 5 konferans ve 3 panelde şeklinde gerçekleştirilecek Uluslararası Katılımlı 5. Halk Sağlığı Günleri Sempozyumu’nda; Dünyada ve Türkiye’de COVİD19 Aşılama Süreci, Psikiyatri Gözüyle Dünya Sağlık Gündemindeki Değişimler, Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Kronik Hastalıkların Yönetimi, Bağışıklık: Bozan ve Destekleyen Beslenmeye İlişkin Etmenler, Bağırsak Mikrobiyotası: Sağlık ve Beslenme Etkileşimi, Fiziksel Aktivitenin Beyin Fonksiyonlarına Etkisi ve Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite gibi konularda bildiri sunumu yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.