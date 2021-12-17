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Uluslararası 100’üncü yılında Misak-I Milli ve Güney Hattı sempozyumu

İHA

Uluslararası 100’üncü yılında Misak-I Milli ve Güney Hattı sempozyumu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında “Uluslararası 100’üncü Yılında Misakı Milli ve Güney Hattı Sempozyumu” düzenlenen törenle başladı.
Uluslararası Gaziantep’in Kurtuluşunun Yüzüncü Yılı’nda Misakı Milli ve Güney Hattı Sempozyumunda, yirminci yüzyılın destansı mücadelelerinden birine sahne olan Antep’i ve Antep Savunmasını detaylı bir şekilde ele alınacak. Alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla 3 gün sürecek ve 5 oturumdan oluşan sempozyumda 104 bildiri sunulacak. GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Türk Milleti ve gençlerin, milli şuurla dış tehlikelere karşı bilinçle mücadele edeceğine inanıyorum” dedi.
“Dünü anlamadan bugünü anlayamayız”
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın tarih kavramının önemine değinerek, gençlerin daha iyi yetişmesiyle Türkiye’nin geleceğinin daha parlak olacağını belirtti. Gençlere tarih okumaları tavsiyesinde bulunarak konuşmasında tarihin önemine değinen Prof. Dr. Özaydın, “Dünü anlamadan bugünü anlayamayız, bugünü anlamadan yarınlarımızı kurgulayamayız. Geleceğimizi kurgulayacaksak bugünü çok iyi bilmemiz lazım. Türkiye kuruluşundan sonra bambaşka bir yere doğru evirildi ve evirilmeye devam ediyor. Dil, tarih, coğrafya, biyoloji ve ekonomi bilmeden iyi bir bakış açısına sahip olamayız. Bu beş farklı açıdan dünyaya bakmamız lazım” diyerek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
“Toplumsal hafızaya destek olacak”
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen de konuşmasında tarihsel süreci anlatarak, “Tarihi boyunca hiçbir zaman esarete ve işgale rıza göstermeyen Türk milleti Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde vermiş olduğu mücadele ile ebediyete kadar yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmuştur” diye konuştu. Konuşmasında toplumsal hafızaya değinerek sempozyumun toplumsal hafızaya destek olacağının altını çizdi.
Doç. Dr. Özgen konuşmasında, Atatürk Araştırma Merkezi’nin yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği sempozyum, panel, konferans gibi bilimsel etkinliklerle Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar başta olmak üzere medeniyet coğrafyamızda ve Türkiye Cumhuriyetini ilgilendiren her konuya ışık tutmaya gayret ettiğini vurguladı. Atatürk Araştırma Merkezi’nin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sağladığı burs imkanıyla da milletimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan yetiştirmeye destek verdiğini belirten Doç. Dr. Özgen, “Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk’ün çizdiği ulusal ve uluslararası bir akademi olma hedefine odaklanan, başta dil ve tarih olmak üzere sosyal bilimlerin pek çok alanında bilgi üreten bilim kurumları aracılığıyla toplumumuzun ihtiyaç duyduğu öncelikli alanları tespit eden, kültürümüzü ve toplumumuzu tüm dünyaya anlatan; ülkemizin tezlerini bilimsel platformlarda savunmaya özen gösteren ve gücünü anayasadan alan akademik bir kurumdur” ifadelerini kullandı.
“Tarihe altın harflerle yazıldı”
Antep Savunmasının çok önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan GAÜN Rektör Danışmanı, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar da, “100 Yıl geçmiş ve 100 yıl içerisinde bu şehirde meydana gelen gelişmeler, düzenlemeler yapılan işler bizi gururlandıracak boyuta gelmiş. Antep Savunması 20. Yüzyılın en uzun süren şehir savunmalarından birisine sahne olmuş ve Milli mücadele içerisinde ortaya koyduğu diriliş ile beraber tarihe altın harflerle kendini yazdırmıştır” şeklinde konuştu. Sempozyumda iki günlük süreçte Gaziantep ile ilgili özellikle savunma ve Misakı Milli ile ilgili 104 bildiri sunulacağı bilgisini veren Prof. Dr. Yakar, “Hem bu şehir için hem bölgemiz için hem de Türkiye için önemli sunumlar meydana gelecek ve tarihe not düşmüş olacağız” dedi.
100 yılda Gaziantep
100 yılda Gaziantep’te meydana gelen gelişmelere hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yakar konuşmasının devamında, “Bu şehir acı zerdali çekirdeğinden ekmeğini katık yaptı. 100 yıl sonra 2015 yılında dünyanın 116 mutfağından birine sahip olup dünya mutfağını meydana getirdi. 18 resmi posta güvercininden 2020’de TEKNOFEST düzenledi. Fransızlar savunma sırasında Türkler haberleşmesin diye telefon tellerini kesmişler ve biz posta güverciniyle haberleştik. 100 yıl önce biz bunu yaşadık. Yine kendi silahını üreten bir durumdan 5 organize sanayide binlerce insanın ekmeğini kazandığı, iş bulduğu bir konuma getirdi. Yine bu şehir 70 bin bombanın 8 bin haneyi yerle bir ettiği bir süreçte 100 yıl sonra 10 milyar dolarlık ihracat yapacak bir duruma geldi. açlığa teslim olduğu günden şu an 500 bin Suriyeli ’ye ev sahipliği yapıyor. İşte size 100 yılda bu şehrin aldığı ve getirdiği sonuçlar. Bu duygularla bu sempozyumda emeği geçen bütün yöneticilere şükranlarımızı sunuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Ortadoğu’nun iyiliği için Gaziantep önemli
Misakı Milli’nin yakın dönemin ‘Kızıl Elması’ olduğunu ve milli yeminin kalplerimizde hiç kapanmayan bir yara olduğunu dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanriöver şunları söyledi:
“Bu toprakların insanları ‘Şartları değişse de vazifesi hep aynı olan Gaziantep’ dedi demeye devam edecek. Bu şehirde, bu ülkeye sahip çıkan kahraman vatan evlatları var. Tarih bu kahramanları, Gaziantep’i yazacak. Dünyanın, Türkiye’nin, Ortadoğu’nun iyiliği için Gaziantep önemli. Bu itibarla Misakı Milli yakın dönem Türk Tarihi’nin kızıl elmasıdır. Misakı Milli için en büyük başarılarımızdan birisi Hatay olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün siyasi ve askeri dehasının zirvesi Hatay’ın ana vatanda katılmasıdır. Bir kurşun bile atılmadan ‘Gazi Hatay’a geliyor’ sözü, Hatay’ın anavatana katılmasına yeterli olmuştur. Misakı Milli, taviz veremeyeceğimiz sınırlarımızdır.”
Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu ise “Antep Savunmasını ve orada yaşananları dinlerken, bir gelecek vizyonu ve bu topraklarda hangi acıların yaşandığını, felaketler karşısında bu milletin bütün varlığını, her şeyi ile kendisini nasıl ortaya koyduğunu görerek, duyarak gelecek kuşaklara iletilecek” diye konuştu.
Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak da Yüzüncü Yılda düzenlenen bu sempozyumun şehitlere olan vefa borcumuzun bir parçası olduğunu vurguladı.
Programa; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Müdür Vekili Bünyamin Kocaoğlu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen, GAÜN Rektör yardımcıları; Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Prof. Dr. Ayşe Balat ve Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, GAÜN Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gazikültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Tanrıöver, Gaziantep İl Kültür Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, Panoroma 25 Aralık Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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