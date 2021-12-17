Akşener: Ekonominin patronu güvendir (2)



ESNAFI ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Karagöz Caddesi'nde vatandaşlara seslenen Akşener, il il gerçekleştirdiği ziyaretlerde temel amacının esnafın sorunlarını dinlemek olduğunu söyledi. Akşener, ziyaretleri sırasındaki toplantıların vatandaşların sesi olduğunu belirterek şöyle dedi:

''Çıktığım bu yolda tam 75 ili gezdim. Bizim toplantılarımız bireysel çaresizlerin toplumsal çaresizlerin sesinin duyurulduğu yer oldu. Bu toplantıların önemi büyük. Bu toplantıların önemi büyük olduğu için ağaların da keyfi bozuldu. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Fukaranın derdini çözeceğim. Bunu çözmek bana ve arkadaşlarıma nasip olsun. İşsizlerin derdini çözeceğiz. Seçim sandığında o cezayı keseceksiniz."

Konuşmasının ardından iş yerlerini gezen Meral Akşener, esnaflarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2021-12-17 18:39:03



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