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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aynı mahallede 3 araç kundaklandı

DHA

Aynı mahallede 3 araç kundaklandı


Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te aynı mahallede park halindeki 3 araç, ateşe verildi. Araçlardan 2´si kullanılmaz hale gelirken, diğerinde ise kısmen maddi zarar oluştu.
Olay, dün gece Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta ikisi yan yana park halindeki 3 otomobil, üzerlerine yanıcı madde dökülüp ateşe verildi. Araçlardan alevlerin yükseldiğini gören mahalleli, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Araçlardan 2´si tamamen kullanılmaz hale gelirken, birinde ise kısmen maddi zarar oluştu. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ
2021-12-18 12:24:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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