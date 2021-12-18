Aynı mahallede 3 araç kundaklandı

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te aynı mahallede park halindeki 3 araç, ateşe verildi. Araçlardan 2´si kullanılmaz hale gelirken, diğerinde ise kısmen maddi zarar oluştu.

Olay, dün gece Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta ikisi yan yana park halindeki 3 otomobil, üzerlerine yanıcı madde dökülüp ateşe verildi. Araçlardan alevlerin yükseldiğini gören mahalleli, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Araçlardan 2´si tamamen kullanılmaz hale gelirken, birinde ise kısmen maddi zarar oluştu. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2021-12-18 12:24:58



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