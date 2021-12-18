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Gaziantep'te lüks araçlar kundaklandı Yan yana park halindeki 3 lüks araç kundaklandı araçlardan 2'si küle döndü

İHA

Gaziantep'te lüks araçlar kundaklandı Yan yana park halindeki 3 lüks araç kundaklandı araçlardan 2'si küle döndü

Gaziantep'te, park halindeki 3 lüks otomobil, sabah çok erken saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Olay sonrası iki araç tamamen küle dönerken, bir maçta da maddi hasar meydana geldi.
Olay, sabaha karşı Batıkent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın önünde park halinde bulunan 3 adet lüks araç, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Olay sonrası araçlarda bir anda alev topuna dönerken, durumu fark eden vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araçlara müdahale ederek yangını söndürdü.

Araçlardan 2'si tamamen küle döndü
Meydana gelen olay sonrası araçlardan 2'si tamamen küle dönerken, bir araç ise maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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