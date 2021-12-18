Mithat Sevin ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı Anma programına Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da katıldı

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Gaziantep'te geçtiğimiz yıl korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden EğitimBirSen Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı. Anma programına MemurSen ve Eğitim BirSen Genel Başkanı Ali Yalçın da katıldı.

Gaziantep'te geçtiğimiz yıl korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden EğitimBirSen Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı. Mithat Sevin'in Asri Mezarlık içerisinde bulunan aile kabristanından bulunan mezarı başında yapılan anma programına ailesi, yakınları, MemurSen ve Eğitim BirSen Genel Başkanı Ali Yalçın, MemurSen Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök, mesai arkadaşları, MemurSen ve Eğitim BirSen üyeleri ile sevenleri katıldı.

Anma programı Yasini Şerif ve hatim duası okunmasının ardından son buldu.

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