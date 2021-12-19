Bakan Soylu, Kilis´te 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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Kadir GÜNEŞ-Ahmet KILIÇ-Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,(DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Kilis´te 'Güvenlik Toplantısı' yapıldı.

Bakan Soylu, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Kilis´e geldi. Kilis Valiliği'ni ziyaret eden Soylu, şeref defterini imzaladı. Bakan Soylu daha sonra 'Güvenlik Toplantısı´na başkanlık etti. Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra, bakan yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Ali Çardakçı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kilis Valisi Recep Soytürk, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantı, basına kapalı devam etti.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet KILIÇ

2021-12-19 12:41:29



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