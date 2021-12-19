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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey Belediyesi tesislerinde Kur’an-ı Kerim öğreniyorlar

İHA

Şahinbey Belediyesi tesislerinde Kur’an-ı Kerim öğreniyorlar

Şahinbey Belediyesine bağlı Şehit Cevdet Deniz Özdemir Sosyal Tesisinde yaşları 15 ile 65 yaş arasında değişen vatandaşlar Kur’anı Kerim’i öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.
Şahinbey Belediyesine bağlı Şehit Cevdet Deniz Özdemir Sosyal Tesisinde 5 ayrı sınıfta eğitim gören 120 kursiyer ortalama 2 ay süren eğitim sonrasında Kur’anı Kerim öğreniyorlar. Şahinbey Belediyesi'nin kurslarına yoğun ilgi gösteren kursiyerler birçok farklı branşlarda eğitim alabiliyorlar.
Her yaştan kursiyer var
Şahinbey Belediyesi tarafından kadınlara yönelik Türkmenler Mahallesi’ndeki Şehit Cevdet Deniz Özdemir Sosyal Tesisinde açılan Kur'an kursuna her yaş grubunun büyük bir ilgi göstermesi dikkat çekiyor. Kursa yaşları 30 ile 70 arasında değişen kadınların yanı sıra çocuklar ve gençler açılan Kur'an kursunda Kur’anı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Kur'anı Kerim'i öğrenmenin mutluluğu ile birlikte gösterdikleri gayretle Kur'anı Kerim’i öğrenmenin yaşının olmadığını gösteren kadınlar, azimleri ile her yaştakilerin azmettiklerinde Kur’anı Kerim’i öğrenilebileceğini azimleri ile gösteriyorlar.
“Çok güzel bir duygu”
Kursa katılan 70 yaşındaki Zübeyde Uğur, en büyük hayalinin Kur'anı Kerim'i öğrenmek olduğunu ve bu hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek “Küçüklüğümde Kur’anı Kerim’i öğrenemediğim için hep buruktum. Bir topluma gittiğimde Kur’anı Kerim’i okumasını bilenler okuduğunda ben ise hep ağlardım. Rabbime şükürler olsun, Kur'anı Kerim’i öğrendim. Bu kursu açanlardan, emeği ve katkısı olanlardan Allah razı olsun. Kur’anı Kerim’i öğrenmek çok güzel bir duygu. Kur’anı Kerim’i öğrendiğimde kendimi dünyaya yeni gelmiş gibi hissettim. Allah herkese Kur’anı Kerim’i öğrenmeyi nasip etsin” dedi.
“Çok mutluyum”
Kur’anı Kerim’i küçük yaştan itibaren öğrenenlerin şanslı olduğunu ifade eden 65 yaşındaki Bediha Bozgeyik, “4 senedir düzenli olarak bu kursa Kur’anı Kerim’i öğrenmek için geliyorum. Küçükken bizi hem okula hem de kursa göndermediler. Bu kursta Kur’anı Kerim’i öğrendim. İlk geldiğimde Kur’anı Kerim’i heceleyerek okumaya başladım. Etrafımda herkes teravih namazı için camiye giderdi, cüz sürerlerdi. Fakat ben Kur’anı Kerim’i bilmediğim için onlara bakıp, çok üzülürdüm. ‘Allah’ım bana da Kur’anı Kerim’i öğrenmeyi nasip et’ diye dua ederdim. Sonunda Kur’anı Kerim’i öğrendim ve çok mutluyum” ifadelerini kullandı.
“Kurs sayesinde Kur’anI Kerim’i öğrendim”
2 yıldır kızıyla birlikte sosyal tesisteki kursa gelerek Kur’anı Kerim eğitimi aldığını belirten 42 yaşındaki Hatice Ateş, “Bu kurs sayesinde Kur’anı Kerim’i öğrendim. Evde vaktim olmuyordu. Kızımla birlikte bu kursa gitmeye karar verdim. Bu kursta bize güzel bir imkân sunuldu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz. Bu tür kursların devamını istiyoruz. İnşallah bu kurslarda Kur’anı Kerim eğitimi sürekli devam eder. Bu kurs ile bize büyük bir imkân sağlandı. Kur’anı Kerim’i bu kurs sayesinde öğrendim. Bu kursta huzur buluyoruz. Hocalarımızın sayesinde dini bilgiler öğreniyoruz” şeklinde konuştu.
“Herkese tavsiye ediyoruz”
Annesi ile birlikte kursa geldiğini ve Kur’anı Kerim’i öğrendiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Türkan Ateş, “Daha önce geldiğimde Kur’anı Kerim’i öğrenememiştim. Fakat şu anda artık hocamızın sayesinde Kur’anı Kerim’i öğrenmek nasip oldu. Herkese bu tür kurslara gelmesini tavsiye ediyoruz. Kur’anı Kerim’i öğrenmek çok güzel bir duygu. Rabbim herkese Kur’anı Kerim’i öğrenmeyi inşallah nasip etsin” diye konuştu.

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