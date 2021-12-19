Gazi Yarı Maratonu’nun ödülleri sahiplerini buldu

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen 3’üncü Gazi Yarı Maratonu’nun sonuçları belli oldu. Kadınlarda Fatma Karasu parkur rekorunu kırarak koşuyu önde bitirirken, erkeklerde ise Ersin Tekal birincilik ipini göğüsledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu ortaklığı, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen 21 kilometrelik Gazi Yarı Maratonu ve 10 kilometrelik Yol Koşusu, renkli görüntüler ve kıyasıya mücadeleyle sona erdi. Antep Savunması’nda verilen 6 bin 317 şehidin anısına yapılan 21 kilometrelik yarı maratonda genel klasmanda erkekler kategorisinde Ersin Tekal birinci olurken, kadınlarda Fatma Karasu parkur rekorunu kırıp bitiş noktasına gelen ilk atlet oldu. Ödül töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bütün engellemelere karşı bu şanlı şerefli şerefli tarihten aldığımız ilhamla ikinci yüzyılın destanını yazacağız” vurgusunu yaptı.

Dereceye giren sporcuların ödüllerini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.

72 yaşındaki sporcuya onur ödülü

65 yaşında Gaziantep Büyükşehir spor Kulübü sporcusu olarak Romanya’da bronz madalya alan, Avrupa ve Balkanlarda düzenlenen yarışlarda kendi kategorisinde de birinciliği olan 72 yaşındaki Gazel Demiray’a onur ödülü verildi.

Ödül töreninde konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye’nin dört bir yanından sesi ve nefesi ile Gazi’nin torunları olarak Gazi şehir geldikleri için katılımcılara teşekkür ederek “Türkiye, gençlerle koşuyor. Spor birleştirir, kardeşliktir, sevgi, muhabbettir, birlikte hedefe kitlenmektir ve her zaman hedefe ulaşmaktır, ‘Koş Türkiye Koş’ diyorum” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’te yağmurlu havada kazasız, sporcular sakatlanmadan organizasyonu tamamladığını aktaran Federasyon Başkanı Fatih Çintimar ise, “Ben atletizim camiası adına bugün burada yarışanlara teşekkür ediyorum. Bu soğuk ve yağmurlu havada katılımları bizi memnun ve mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Gazi Yarı Maratonu sonuçları

21 Kilometre Yarı Maraton Erkekler Genel Klasmanda Ersin Tekal birincilik olurken, ikinciliği Hüseyin Can, üçüncülüğü ise Ramazan Baştuğ aldı.

21 Kilometre Yarı Maraton Kadınlar Genel Klasmanda birinci Fatma Karasu, ikinci Esma Aydemir, üçüncü Burcu Suatar oldu.

10 Kilometre Yol Koşusu Erkekler Genel Klasmanda, birinci Süleyman Bekmezci olurken, ikinci Ayetullah Aslanhan, üçüncü Ömer Amaçtan oldu.

10 Kilometre Yol Koşusu Kadınlar Genel Klasmanda, birinci Sümeyye Erol, ikinci Sabriye Güzelyurt, üçüncü olarak da Ezgi Kaya yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.