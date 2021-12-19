Gaziantep’te sahte alkolden ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi

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Gaziantep'te sahte alkolden zehirlenen 28 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kentte son bir haftada sahte alkolden ölenlerin sayısı ise 6’ya yükseldi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1315 Aralık tarihleri arasında sahte içkiden zehirlendiği iddiasıyla hastanede tedavi altına alınan bir genç verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Nizip ilçesinde özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören 28 yaşındaki Yunus Yurtseven yaşamını yitirdi. Yurtseven’in ölümünün ardından sahte alkole bağlı ölümlerin sayısı 6’ya yükseldi. Gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, sahte alkolden zehirlenen 4 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Nizip’te sahte alkolden zehirlenen 10 kişiden biri olan Yurtseven’in hastanedeki son görüntüleri ortaya çıkmıştı. Hastane acilinde bilinci yarı açık durumda sedyede yatan gencin o anları yakınları tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenmişti.

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