Araban Belediyespor: 4 Gaziantep Demirspor: 0

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Gaziantep Süper Amatör Küme ilk yarının son maçında Araban Belediyespor ile evinde karşılaştığı Gaziantep Demirspor’u 40 yendi.

Araban ilçe stadında yaptığı karşılaşmada Araban Belediyespor kendi seyircisi önünde karşılaştığı Gaziantep Demir maçından 40'lık galibiyetle ayrıldı. Maç sonunda galibiyet sevincini futbolcularla birlikte yaşayan Araban Belediyesi ve Araban Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Doğru, "Takımımızı kutlar, taraftarlarımıza teşekkür ederim"dedi.

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