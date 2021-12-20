Gaziantep´te bariyerlere çarpan motosikletli 1 hafta sonra öldü

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Ahmet ATMACAAhmet KILIÇ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, kullandığı motosikletle bariyerlere çarpan Şaban Gökşen (50), 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 12 Aralık Pazar günü, Dumlupınar Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, belediye işçisi Şaban Gökşen, evine dönerken kontrolünü kaybettiği 27 AIJ 833 plakalı motosikletle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gökşen, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Gökşen, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen gece yaşamını yitirdi. 4 çocuk babası Şaban Gökşen´in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ, Ahmet ATMACA

2021-12-20 11:30:36



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