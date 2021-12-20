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Binali Yıldırım: Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır

DHA

Binali Yıldırım: Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır


Ahmet KILIÇ-AHMET ATMACA/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'te, AK Parti Genel Başkanevkili Binali Yıldırım, Türkiye´nin içinde bulunduğu ekonomik sürece dikkat çekerek, "Birçok ülkede ekonomide kurdaki dalgalanmalar devam ediyor. Ama bu böyle sürmeyecek. Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, isimlerini taşıyan okulların açılışı ile bir dizi temasta bulunmak üzere Gaziantep´e geldi.  Kuzey Şehir bölgesinde inşası tamamlanan ve eğitime açılan  Binali Yıldırım Ortaokulu ile İsmet Yılmaz İlkokulu'nun kurdele kesim töreni gerçekleştirildi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül,  AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ile belediye başkanları katıldı.
Törende konuşan AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Türkiye´deki eğitim sisteminin ve yatırımlarının her zaman eleştiri konusu olduğunu ancak yapılan çalışmalarla Türkiye´nin eğitimde çağ atladığını söyledi. Eğitimde teknolojik altyapıların oluşturulması ile modern çağın dijital eğitimlerine kavuşulduğunu ifade eden Yılmaz, "Okullarımız inşallah hayırlı olur. Ülkelerin gücü nitelikli eğitime sahip insan gücünden gelir. Türkiye şu anda bölgesinde önemli bir güçtür. Nüfusu eğitirseniz sizin için bir güçtür. Eğer iyi eğitim olmazsa nüfus yük olur. Türkiye beşeri sermayesini geliştiren nadir ülkelerden biridir" dedi.
'EN BÜYÜK YATIRIMLARI TEKNOLOJİ VE EĞİTİME YAPTIK'
Binali Yıldırım ise AK Parti´nin yaptığı yollarla tanındığını ancak en büyük yatırımların teknoloji ve eğitime yapıldığını söyledi. Pandemi döneminde dijitalleşme ile birlikte eğitimin ve devlet işlerinin aksatılmadan devam ettirildiğini belirten Yıldırım, "Okullar sadece 4 duvar ve bina değildir. Bunların ruhu da var. Millet bizi yollarla, viyadükle, havalimanıyla, köprüyle tanıdı ama biz en önemlisini yaptık. Akıl yollarını yaptık. 2020 Mart'indan bu yana bir mikropla dünya mücadele ediyor. Ne kadar büyük ülke olduğunuzun önemi yok yarım gramlık mikrop herkese diz çöktürdü. Ama ne yaptık?  O süre içerisinde akıl yollarını yaptığımız için hayat devam etti. Alışveriş oldu. Devlet daireleri hizmet verdi. İnternetle uzaktan her işi yapar hale geldik" diye konuştu.
AK Parti´nin temel felsefesinin insanı yaşatmak olduğuna değinen Yıldırım, "Biz iktidara geldiğimizde geniş bant internet erişimi yoktu. Şu anda on binlerce mobil istasyonumuz var. Yurt dışında 50 bin kilometre fiber altyapımız var. Bin 500 derslik daha yaparsak Gaziantep´in derslik ihtiyacı kalmıyor. 3 yıl içindeki hedef okul öncesi eğitimde yüzde 90´a ulaşmak. Biz iktidara geldiğimizde cumhurbaşkanlığımız liderliğinde ortaya koyduğumuz temel felsefe insanı yaşat ki devlet yaşasındır" diye konuştu.
'BU BÖYLE SÜRMEYECEK'
Yıldırım, "Her şey yönetebilirsiniz. Kriz olur, deprem olur, sel olur. Ama belirsizliği yönetemezsiniz. Şu anda koronavirüsten dolayı tüm dünyada belirsizlik devam ediyor. Birçok ülkede ekonomide kurdaki dalgalanmalar devam ediyor. Ama bu böyle sürmeyecek. Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır. Önümüzde daha yapacak çok iş var. Gençlerimize en güzel geleceği hazırlamak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ, Ahmet ATMACA
2021-12-20 15:51:44

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