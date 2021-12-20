Binali Yıldırım: Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır (2)



`TÜRKİYE 2021 YILINDA HEDEFLERİNE ULAŞACAK'

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti Gurup Başkanı İsmet Yılmaz, Hemşeri Dernekleri Buluşması´na katıldı. Binali Yıldırım, dünyada pandemi sürecinde yaşanan ekonomik dalgalanmadan en az hasar alan iki ülkeden birisinin Türkiye olduğunu söyledi. Yıldırım, "Ekonomik belirsizliklerden dolayı şu anda dünya çaresiz. Bütün bu şartlar altında biz bu sancılı süreçten Türkiye olarak en az hasarla çıkan ülkelerin başında geliyoruz. Pandeminin etkisiyle 2020'de dünya ortalama yüzde 3,5 küçüldü. Yani bütün dünya fakirleşti. İki ülke sadece ayakta kalabildi. Çin ve Türkiye. Türkiye bütün bu zorluklara rağmen yüzde 1.8 büyümeyi gerçekleştirdi. Bu da Türkiye´nin başarısı" diye konuştu.

`2021 YILINDA BÜYÜME TAHMİNİMİZ YÜZDE 10´

Türkiye´nin 2021 yılında yüzde 10 büyüme hedefi gerçekleştireceğini söyleyen Yıldırım, "2021´de yine hedefimizi koyduk. 2020 yılından daha yukarıda. Salgının devam etmesine rağmen hedeflerini tutturan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bu yıl yüzde 10 gibi bir büyümeyi gerçekleştireceğiz. Bu kriz durumundan Türkiye olarak en az hasarla çıkan ülkelerin başında geliyoruz. Sadece kendimiz için değil 156 ülkeye de yardım elimizi uzattık" diye konuştu.

`BÖLGEDE TERÖR DEVLETİ KURMAK İSTEYEN EMPERYAL GÜÇLERİN UMUDUNU KIRDIK´

Yıldırım, bölgede gerçekleştirilen askeri hareketlerin terör örgütlerinin hayallerini kırdığını belirterek şöyle konuştu:

"Bölgenin kaderini, haritasını değiştirmek isteyen emperyal girişimler var. Bunun farkındayız. Biz eğer Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatını yapmamış olsaydık bugün Güney hudutlarımızda bir terör yapılanması ve terör devleti kurma çabasının gerçeğe dönüşme ihtimali vardı. Halen bu tehdit var mı evet var. Ama unutmasınlar Türkiye var. Türkiye burada olduğu sürece burada hiç ama hiç kimse ameliyat yapamaz. Bunun bilinmesi lazım. Dost bildiklerimizin terör örgütlerine müzahir davranışlarını da not ediyoruz. Gerektiği zaman gerektiği ölçüde cevabı da verilecektir." DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ

2021-12-20 21:28:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.