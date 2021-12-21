Gaziantep'te fuhuş operasyonuna 5 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince kent genelinde düzenlenen operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5´i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ayrıca, operasyon kapsamında 86 kişiye de idari para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-12-21 10:03:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.