Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 4 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, bir işyeri ve bir araçta yaptıkları aramalar sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, bir işyerinde ve bir araçta yaptıkları aramalarda; 138 gram metamfetamin, 48 adet captagon hap, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet hassas terazi, 18 adet fişek ve 18 adet tabanca gövdesi, sürgüsü, kabzesi ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili 4 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yasal işlemlerinin devam ettiği açıklanırken uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaların kararlıkla sürdürüleceği ifade edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.