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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minikler mutluluklarını renklerle anlattı

İHA

Minikler mutluluklarını renklerle anlattı

Gerçekleştirdiği kaliteli sağlık hizmetlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği etkinliklerle de dikkat çeken Medicalpark Gaziantep Hastanesi'nde minikler, mutluluklarını düzenlenen etkinliklte resmetti.
Medicalpark Hastanesi tarafından hayatı ve mutluluğu çocukların gözünden ifade edebilmek için bu yıl ilk kez pastel boya resim yarışması düzenlendi. Yarışmaya 410 yaş arasındaki çocukların katılımı olurken, resim yarışmasının ana teması mutluluk oldu. Çocukların gözünden mutluluğun renklerle anlatılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yarışma ile pandemi döneminde insanların en çok ihtiyacı olan şeyin mutluluk olduğuna vurgu yapıldı.
Jüri üyelerinin hekimlerden oluştuğu resim yarışması birincisi 6 Yaşındaki Azra Neriman Polat, İkinci 6 yaşındaki Mehmet Çalışkan ve Üçüncünün ise 8 yaşındaki Berra Su Göncü olduğu belirtildi. Birinciye tablet, ikinciye kablosuz kulaklık ve üçüncüye ise hediye çeki hastane başhekimi ve başhekim yardımcıları tarafından takdim edildi.

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