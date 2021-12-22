Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı' suçundan tutuklanan M.A.'nın cep telefonu incelemesini tamamladı. İncelemede, mesajlaşma uygulamasında, Suriye'de PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki kampta sözde esir tutulan DEAŞ'lı kadınlara yardım amacıyla para talebinde bulunulduğu ve yapılan yardımlara ait görüntüler olduğu belirlendi. Grup üyeleri arasında bulunan 6 kişinin Gaziantep'te olduğunu saptayan polis, yakalanmaları için çalışma başlattı. Çalışmasını tamamlayan polis, savcılık kararıyla düzenlediği eş zamanlı operasyonla 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, ismi açıklanmayan şüphelilerin emniyette sorgusuna başlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-12-22 11:36:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.