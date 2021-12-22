Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı' suçundan tutuklanan M.A.'nın cep telefonu incelemesini tamamladı. İncelemede, mesajlaşma uygulamasında, Suriye'de PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki kampta sözde esir tutulan DEAŞ'lı kadınlara yardım amacıyla para talebinde bulunulduğu ve yapılan yardımlara ait görüntüler olduğu belirlendi. Grup üyeleri arasında bulunan 6 kişinin Gaziantep'te olduğunu saptayan polis, yakalanmaları için çalışma başlattı. Çalışmasını tamamlayan polis, savcılık kararıyla düzenlediği eş zamanlı operasyonla 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, ismi açıklanmayan şüphelilerin emniyette sorgusuna başlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-12-22 11:36:37
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