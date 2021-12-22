Gaziantep'te 3 milyon lira değerinde sahte deterjan ele geçirildi

Gaziantep'te, sahte deterjan imalatı yapıldığı tespit edilen bir adrese yapılan operasyonda piyasa değeri 3 milyon lira olan 69 bin 736 adet sahte deterjan ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesin sahte deterjan imalatı yapıldığı tespit edilen bir adrese baskın yaptı. Yapılan baskın kapsamındaki aramalarda piyasa değeri 3 milyon TL olan 69 bin 736 adet sahte deterjan ele geçirildi.

Konu ile ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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