Kiralık araçla fıstık çalmak isteyen şüpheliler fark edilince kaçtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kiralık araçla fıstık çalmak isteyen şüpheliler fark edilince kaçtı

İHA

Kiralık araçla fıstık çalmak isteyen şüpheliler fark edilince kaçtı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kiralık otomobil ile hırsızlık yapmaya çalışan 3 kişi, girdikleri fıstık halinde bekçilerin durumu fark etmesi üzerine otomobili ve içerisindeki fıstık çuvalını bırakarak kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, Nizip Fıstık Hali'ne kiralık otomobil ile giren 3 kişi, içeride bulunan bir fıstık çuvalını otomobile yükledi. Hızla halden ayrılmak isteyen hırsızlar, girişteki demir kapının kapalı olması ve önünde bekleyen bekçiyi görmeleri sonucu büyük şok yaşadı. Bekçilere silah çeken ve etkisiz hale getirmeye çalışan hırsızlar, yakalanacaklarını anlayınca son bir manevra ile demir kapının üzerinden atlayarak arkalarına bile bakmadan kaçtı. Bekçi Said Özdemir, otomobilde bulunan ve 3 şahsın götürmeye çalıştığı fıstık çuvalını görünce polise haber verdi. Ekipler, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından olay anını saniye saniye kaydeden güvenlik kamera görüntülerini izledi. Olay yerinde yapılan incelemede ele geçirilen aracın kiralık olduğu tespit edilirken, aracın plakasının ise belirlenememesi için bantla kapatıldığı ortaya çıktı. Bekçilerden Said Özdemir, hırsızlığı güvenlik kameralarından fark ettiklerini anlatarak, "Şahısların davranışlarından şüphelendik, güvenlik kameralarını izledik. Fıstık aldıklarını görünce hemen kapıları kapattık, müdahale ettik. Bir çuval fıstık almışlardı, bir çuvalda yaklaşık 70 kilo oluyor" diye konuştu.
Ekipler, fıstık çalmak isterken otomobilden olan 3 şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kulaçlar, 25 Aralık Kurtuluş Günü için atıldı Sporcular, ödül kürsüsünde büyük mutluluk yaşadı
YEREL HABERLER Kulaçlar, 25 Aralık Kurtuluş Günü için ...
Gaziantep'te 3 milyon lira değerinde sahte deterjan ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 milyon lira değerinde sahte deterjan ...
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Gaziantep'te terör operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te terör operasyonu: 6 gözaltı
Yaralı hayvanlara adanmış bir ömür
YEREL HABERLER Yaralı hayvanlara adanmış bir ömür
Suriyeli ünlü ressamdan Cumhurbaşkanına anlamlı tablo Ayasofya Cami, 15 Temmuz ve sığınmacıların betimlendiği tabloda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayağının altındaki dolar dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Suriyeli ünlü ressamdan Cumhurbaşkanına anlamlı ...
Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar yandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar yandı
Yerel gazeteler için destek çağrısı Çağdaş Gazeteciler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Aslı Emektar: "Gazeteler ekonomik kriz karşısında güç kaybetti"
YEREL HABERLER Yerel gazeteler için destek çağrısı Çağdaş ...
Gaziantep’te sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı Çok miktarda sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı Çok ...
Gaziantep’te trafik kazaları kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Gaziantep’te trafik kazaları kameralara yansıdı
Minikler mutluluklarını renklerle anlattı
YEREL HABERLER Minikler mutluluklarını renklerle anlattı
Hem moral depoluyor hem de bütçeye katkı sunuyorlar
YEREL HABERLER Hem moral depoluyor hem de bütçeye katkı sunuyorlar
Akınal'dan Poleteli Şahinbey OSB'ye yatırım çağrısı
YEREL HABERLER Akınal'dan Poleteli Şahinbey OSB'ye yatırım çağrısı
Üniversite öğrencilerine kişisel verileri korunması anlatıldı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine kişisel verileri korunması ...
Şehitkamil'de, okuma-yazma ile açık öğretim kursları başladı 15 aile merkezinde toplam 167 kursiyere eğitim verilecek
YEREL HABERLER Şehitkamil'de, okuma-yazma ile açık öğretim kursları ...
İslahiye'ye altyapısını güçlendirecek yeni tesis
YEREL HABERLER İslahiye'ye altyapısını güçlendirecek yeni tesis
GBC Başkanı Kurt, “Sarıkaya’yı artık Gazeteci olarak tanımıyoruz”
YEREL HABERLER GBC Başkanı Kurt, “Sarıkaya’yı artık Gazeteci olarak ...
Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 4 ...
Irak Başkonsolosu Majeed'den Hatem Hastanesine ziyaret
YEREL HABERLER Irak Başkonsolosu Majeed'den Hatem Hastanesine ...
Gaziantep'te fuhuş operasyonuna 5 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te fuhuş operasyonuna 5 tutuklama
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 35 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 35 ...
Binali Yıldırım: Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır (2)
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Her zorluğun arkasında bir ferahlık ...
Binali Yıldırım Gaziantep'te 'Hemşeri Dernekleri Buluşması'na katıldı AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: "Güven ve istikrar ülke gelişimi için en önemli iki şeydir" "Yaşadığımız bu zorluklar geçicidir, bu süreci el ele vererek aşacağız" "Hiçbir şey milletin huzurunu bozmaya yetmedi, yetmeyecek" "Sancılı pandemi sürecinden en az hasarla çıktık, pek çok ülkeye yardıma koştuk"
YEREL HABERLER Binali Yıldırım Gaziantep'te 'Hemşeri Dernekleri ...
Binali Yıldırım: Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır (2)
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Her zorluğun arkasında bir ferahlık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.