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Gaziantep’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü SANKO Üniversitesi'nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor Rektör Prof. Dr. Dağlı: “Gaziantep, 100 yılda kendi küllerinden yeniden doğmuştur”

İHA

Gaziantep’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü SANKO Üniversitesi'nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor Rektör Prof. Dr. Dağlı: “Gaziantep, 100 yılda kendi küllerinden yeniden doğmuştur”

Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü SANKO Üniversitesi’nde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
SANKO Üniversitesi Edebiyat Kulübü tarafından, SANKO Üniversitesi Hastanesi salonunda düzenlenen ve sunuculuğunu Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Nida Zeliha Çiçek’in yaptığı programda bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, “25 Aralık 1921’den 25 Aralık 2021’e kadar aradan geçen 100 yılda Gaziantep, kendi küllerinden yeniden doğmuştur” dedi.
Prof. Dr. Dağlı, Büyük Önder Gazi Mustafa Atatürk tarafından Samsun’da 19 Mayıs 1919’da yakılan bağımsızlık ateşinin, Antep’te bir kahramanlık destanına dönüştüğünü anımsattı.
“Dört bir yandan işgalci ordular tarafından kuşatılan bu güzel ülkenin insanları ellerinde kalan son vatan toprağını da kaybetmemek için her türlü direnişi göstermiştir. Bu direnişin vücut bulduğu yer ise Antep’tir” diyen Prof. Dr. Dağlı şöyle devam etti:
“Antep halkı, kadınıyla, erkeğiyle, yediden yetmişe bağımsızlık mücadelesinin sembolü olmuş, 11 ay boyunca sadece kendi imkanları, inanç ve kararlılıkla sürdürdükleri direnişle 6.317 şehit vermiş ancak Antep’i düşmana vermemiştir. Büyük Önderimiz, bu büyük savunma karşısında, ‘Ben nasıl Anteplilerin gözlerinden öpmeyeyim, Antepliler yalnız Antep'i değil, Anadolu’yu da kurtardılar. Millî Müdafaa'da öncü oldular’ ifadelerini kullanarak, bizleri onurlandırmıştır. Bugün en büyük sorumluluğumuz, bu aziz toprakların gerçek sahibi olan gençlerimize bağımsızlık mücadelemizi en doğru şekilde aktararak, aynı acı günlerin yaşanmasını önlemek, sanayisiyle, ekonomisiyle, kültürü ve eğitimiyle dünyada hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle çalışmaktır. Bu vesileyle Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Antep destanının kahramanı şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor, gazi şehrimizin bağımsızlığının 100’üncü yılını büyük bir mutluluk ve gururla kutluyorum.”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, SBF Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Genel Müdür Yardımcısı Rabia Ağar, Mesul Müdür Dr. Suat Özerbaş, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı etkinlikte, Antep savunmasının anlatıldığı, Hasan Karabay’ın “Gaziantep Savunması” şiirinin Tıp Fakültesi 5. Sınıf öğrencisi Oğuz Mert Terziakın’ın seslendirdiği, Ozan Tekin’in sazıyla eşlik ettiği video izlendi.
Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencileri İbrahim Halil Altınbaş, Mehmet Efe Palacı, Muhsin Mert Saygılı 2’nci sınıf öğrencisi Tuna Mutlu, SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3’üncü sınıf öğrenciler İrem Eyinacar, Fatma Sena Büyükyılmaz, Hemşirelik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Sümeyye Arzakçı ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Programı 2’nci sınıf öğrencisi Elif Akyılmaz, Yavuz Bülent Bakiler’in “Antepli Şahin” adlı şiirinden oluşturulan “Gaziantep’in Zaferi” adlı oratoryoyu sahnedi.
İsmail Yonka, Hakan Altın, Ayça Tezkerecioğlu, Oğuz Göcen ve Ozan Tekin’in Gaziantep Savunması 100’üncü Yıl Halk Müziği Dinletisi ile sona eren program kapsamında fuaye alanında açılan ve Antep direnişinin ardından çekilen fotoğraflardan oluşan Gaziantep Savunması sergisi, ziyaretçilere o günleri bir kez daha anımsattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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