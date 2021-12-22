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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - A. Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

İHA

Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - A. Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele, ev sahibi ekibin 21 üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada sol kanattan Maxim'in kullandığı köşe atışında ön direkteki Juanfran'dan seken topu arka direkte Furkan kafayla ağlara gönderdi. 10
59. dakikada Figueiredo'nun derinlemesine pasından ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Maxim'in uzak köşeye sert vuruşu üstten auta çıktı.
62. dakikada Alanyaspor'un kazandığı serbest vuruşta Tayfur'un pasında toplan buluşan Novais'ın rakip sahasının ortasından sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruşu ağlarla buluştu. 11
78. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Enver Cenk'in ortası, ön direkteki Diedhiou'nun göğsüne çarparak filelerle buluştu. 21
89. dakikada Babacar'ın ortaya çevirdiği top savunmadan sekip Candeias'ın önünde kaldı, Candeias'ın vuruşu kaleci Günay'da kaldı.


Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Hakan Yemişken xx, Furkan Ürün xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Stelios Kitsiou xx (Mirza Cihan dk. 86 ?), Steven Caulker xxx, Papy Djilobodji xxx, Alin Tosca xxx, İbrahim Halil Pehlivan xx, Furkan Soyalp xxx (Alexander Merkel dk. 76 x), Doğan Erdoğan xxx, Maxim xx (Oğuz Ceylan dk. 68 xxx), Joao Figueiredo x (Enver Cenk Şahin dk. 76 xxx), Muhammet Demir xx (Nouha Dicko dk. 86 ?)
Yedekler: Mustafa Burak, Ertuğrul Ersoy, Ulaş Zengin, Ahmed El Messauidi, Kenan Özer
Teknik Direktör: Erol Bulut
A. Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Juanfran xx, Nemanja Milunovic xx, Miha Mevlja xx, Tayfur Bingöl xx (Babacar dk. 83 ?), Umut Güneş xx, Fatih Aksoy xx (Efkan Bekiroğulları dk. 83 ?), Efecan Karaca xx (Candeias dk. 85 ?), Joao Novais xx (Ahmed Ildız dk. ?), Davidson xx, Famara Diedhiou xx
Yedekler: Jose Marafona, Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Furkan Bayır, İsmail Zehir, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Furkan Soyalp (dk. 56), Diedhiou (dk. 78 k.k.) (Gaziantep FK), Novais (dk. 62) (Alanyaspor)
Sarı Kartlar: Doğan Erdoğan (Gaziantep FK), Babacar (Alanyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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