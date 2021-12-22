Bülent Korkmaz: "Böyle gollerle mağlup olmak beni üzdü"

A.Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, deplasmanda 21 mağlup bitirdikleri Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Böyle gollerle mağlup olmak beni üzdü" dedi.

A.Alanyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 21 mağlup oldu. Bu sonuçla Alanyaspor 27 puanda kalırken, Gaziantep FK puanını 25'e çıkardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.



"Böyle gollerle mağlup olmak beni üzdü"

Korkmaz, maç sonu yaptığı açıklamada, "Yediğimiz golleri beni üzdü. Özellikle duran topları çok iyi kullanan bir rakip vardı karşımızda. Bu duran topları rakipte iyi kullanan oyuncular da vardı. Bu oyuncuları durdurduk ama maalesef sahanın en kısa boylu oyuncusunun gölü ve kendi oyuncumuzun attığı golle mağlup olduk. Ne kadar çok çalışsanız da futbolda bunlar oluyor. Bazen bazı şeyleri tam oturtamıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Artık ligin ilk yarısının son maçında oynayıp ilk yarıyı galibiyetle bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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