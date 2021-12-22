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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erol Bulut: "Üst sıralara yaklaşmak için kazanmamız gereken maçı kazandık"

İHA

Erol Bulut: "Üst sıralara yaklaşmak için kazanmamız gereken maçı kazandık"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, sahalarında 21 galip bitirdikleri A.Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Üst sıralara yaklaşmak için kazanmamız gereken maçı kazandık" dedi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 18. haftasında sahasında konuk ettiği A.Alanyaspor’u 21 mağlup etti. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 25’e çıkarırken, Alanyaspor 27 puanda kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, zor maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

"Üst sıralara yaklaşmak için kazanmamız gereken maçı kazandık"
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün güzel bir maç oldu, iki takım da güzel bir oyun oynadı. Taraftarlar açısından heyecanlı bir maç oldu. Kazanmamız gereken bir maçtı. Çünkü kazandığımız takdirde üst tarafı biraz daha yaklaşmış olacaktık. O yüzden bizim için çok önemli bir maçtı. Zaten hep galibiyete yönelik oynadık, düşüncemiz hep ona yönelikti. Rakibimiz 11’i yakalamasına rağmen baskılı oynamaya çalıştık. Yakaladığımız net pozisyonlar da vardı ama değerlendiremedik. İkinci yarıda kornerden rakibin kendi kalesine atmasıyla maçı 21 kazanmış olduk. Zaman zaman bu tür şeyler gerekiyor. Siz atamıyor sanız rakibe attırmanız gerekiyor. Böyle bir maçı kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.

"Kendi sahamızda daha rahat ve baskılı oynuyoruz"
Kendi sahalarından ligin en iyi takımı olduklarını belirten ve deplasmanda da başarılı sonuçlar almak istediklerini aktaran Erol Bulut, "Kendi sahamızda daha rahat ve daha baskılı oynuyoruz. Sahamızda ki gücümüzü rakibe gösteriyoruz. Bunun deplasmanda da olması gerekiyor. Aslında artık deplasmanda şeytanın bacağını kırmamız lazım. Aslında geçen hafta ucundan döndük. Deplasmanda biraz daha iyi olsaydık şuan 56 puan ilerde olmamız gerekirdi. Çünkü çok iyi oynadığımız maçlar var, galip gelemediğimiz maçlar var. İyi oynamamıza rağmen kaçırdığımız net pozisyonlar var, başka nedenler de var. Oralara girmeye gerek yok. Dediğim gibi 56 puan ilerde olmamız gerekirdi" ifadelerini kullandı.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Maxim'in oyundan erken alınmasıyla ilgili soruya da cevap vererek, bu değişikliğin taktik bir değişiklik olduğunu ifade etti.

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