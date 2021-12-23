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HKÜ en yeşil kampüsü olan üniversiteler arasına girdi HKÜ’nün Yeşil Kampüsüne “UI GreenMetric” Tescili

İHA

HKÜ en yeşil kampüsü olan üniversiteler arasına girdi HKÜ’nün Yeşil Kampüsüne “UI GreenMetric” Tescili

Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2021 yılı sonuçları açıklandı.

Binalarının çatıları bu yıl yerli güneş panelleri ile donatılarak, yeşil kampüsündeki kurulu gücü 2,3 MegaWatt’a çıkarılan ve böylelikle enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü kendi kendine karşılayabilir duruma gelen Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric 2021 En Çevreci Üniversiteler Sıralamasında; Türkiye’deki Vakıf Üniversiteleri arasında 3’üncü sırada, Dünya Genel Sıralamasında ise 375’inci sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.
Değerlendirme sonucunda 6175 puan alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), GreenMetric tarafından dünyanın en yeşil ve çevreci 375’inci üniversitesi olarak açıklandı. ‘Yerleşke ve Altyapı’ kategorisinde dünya sıralamasında 190’ıncı sırada yer alan HKÜ, Türkiye’den listeye giren tüm üniversiteler arasında 26’ncı sırada, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında ise 3’üncü sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.
Her yıl dünyanın seçkin üniversitelerinin çevre ve sürdürülebilirlik alanında yaptıkları faaliyetleri değerlendiren uluslararası bir platform olan GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi’nin 2021 yılı sonuçlarının gurur verici olduğunu belirten Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, “Üniversitemizin başarılarının uluslararası alanda da tescillendiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Müracaatımızın ilk yılında almış olduğumuz bu dereceler, sürdürülebilir eğitimöğretim ve araştırma anlayışımızın dünya çapında tescillenmesidir. Özellikle, yerleşke ve altyapı kategorisinde dünya sıralamasında 190’ıncı sırada yer alıyor olmamız, yeşil ve çevreci kampüsümüzün kalitesinin gerçek bir göstergesi olmuştur” dedi.
Türkiye’nin yüz ölçümü en büyük kampüs üniversitelerinden biri olduklarının altını çizen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise, “HKÜ’nün GreenMetric 2021 Sıralamasında, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında ise 3’üncü sırada yer alması takdire şayandır. Kampüsümüzdeki enerji ihtiyacımızın büyük bir bölümünü kendi güneş enerjisi santrallerimizden karşılıyoruz. Çevre, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji araştırmalarına büyük önem ve destek veriyoruz. Yapacağımız yenilikçi çalışmalarla, önümüzdeki yıllarda GreenMetric sıralamasında daha yukarılarda yer alacağımıza yürekten inanıyoruz. Başta Mütevelli Heyetimiz olmak üzere, üniversitemizin başarılarında emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza katkıları için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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