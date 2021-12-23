OSB Başkanı Şimşek’ten 100. yıl mesajı Şimşek: "Gaziantep öncü rolünü devam ettiriyor"

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, bir mesaj yayımlayarak Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı.

OSB Başkanı Cengiz Şimşek, dönemin en modern silahlarına sahip olan Fransız ordusunu 11 ay boyunca kente sokmayan Anteplilerin, emperyalist güçlerin tüm planlarını bozduğunu belirterek, "Şanlı tarihimizin altın sayfalarından biri olan Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını coşku ve gururla kutluyoruz. Anteplilerin canları pahasına yazdıkları kahramanlık destanı emperyalist güçlerin tüm Anadolu’yu işgal etme planlarını bozmuştur. Antep böylece, kurtuluş meşalesini yakan ilk kentlerden biri olmuş ve Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında öncü bir rol üstlenmiştir" diye konuştu. Atalarımızın 100 yıl önce sergiledikleri öncü tavrın bugün sanayileşme alanında da devam ettiğine dikkat çeken OSB Başkanı Şimşek, mesajında, "Gaziantepliler, mücadeleci ve girişimci ruhlarının sayesinde sanayileşmede de Anadolu’ya öncü olmuştur. Bugün ülkemizin en büyük Organize Sanayi Bölgesinin Gaziantep’te olması hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, ArGe, inovasyon, dijitalleşme ve markalaşmaya yatırım yaparak Gaziantep sanayisini geleceğe taşıyoruz. Bunu yaparken çevre ile uyumlu, yeşil bir OSB için büyük gayret gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

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