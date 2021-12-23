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Hava sıcaklığının gece eksi 6 dereceye kadar düştüğü Gaziantep’te mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Gaziantep’te etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düştüğü kentte gündüz ise sıcaklığın 24 derece olması bekleniyor. Bu sabah 10.45’te kent merkezinde mevsimin ilk kar yağışı başladı. Kar yağışının gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

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