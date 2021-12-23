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Çıkmaz'dan Kurtuluş Günü mesajı Çıkmaz, "Coşku ve gururla kutluyoruz"

İHA

Çıkmaz'dan Kurtuluş Günü mesajı Çıkmaz, "Coşku ve gururla kutluyoruz"

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Çıkmaz, yayımladığı mesajında, "100 Yıl önce şehrimizi işgal etmek isteyen Fransızlara karşı tarihin en şanlı direniş destanlarından birini gerçekleştiren atalarımızın destansı mücadelesinin yıldönümünü büyük bir sevinç, coşku ve gururla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.
Antep Savunmasının, atalarımızdan kalan en kıymetli miraslardan biri olduğunubelirten Başkan Mehmet Çıkmaz, "Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve coşku ile kutluyoruz. Antep Savunması, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Atalarımızın 100 yıl önce gerçekleştirdiği bu büyük destan, milletimizin bağımsızlığına olan düşkünlüğünü ve vatan topraklarının tehlikeye girmesi halinde vereceği mücadelenin boyutunu göstermesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Antepliler, her türlü yokluğa ve zorluğa rağmen, o günün koşullarına göre en modern silahlara sahip düşman kuvvetlerini 11 ay boyunca şehre sokmadılar ve adeta bir kahramanlık destanı yazdılar. Vatanımızı ve hürriyetimizi elimizden almak isteyen düşman kuvvetlerine karşı Anteplilerin yazdığı bu destan, Milli Mücadelenin başarıya ulaşarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli bir kilometre taşı olmuştur. 100 Yıl önce emperyalist kuvvetlere karşı verilen bu destansı mücadelenin yıldönümünü coşku ile kutlarken, vatan toprakları için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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