Fatma Şahin'den Alaeddin Yavaşça için başsağlığı mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin önemli bestekarlarından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Şahin mesajında her daim saygı, sevgi ve hürmetle andıkları Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’nın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, “Türk sanat müziği, duayen bir ismini daha kaybetti. Bu haberin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kilisli sanatçımız hem ilmen hem de sanat alanında yakın tarihimizde derin izler bırakmış çok önemli bir şahsiyettir. Geriye bıraktığı birbirinden değerli eserleriyle her daim hayatımızdaki varlığını sürdürecektir. Devlet Sanatçımız Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'ya Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, merhum Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’yı hastanede ziyaret etmiş, ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) için adının verildiği bir kurs merkezi açarak, usta sanatçının isminin yaşatılmasına yönelik bir vefa örneği sunmuştu. Merhum Yavaşça, Gaziantep’te verdiği konserle de Gaziantepli sanatseverlerle buluşmuştu.

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