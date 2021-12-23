MHP’li Çıkmaz’dan kurtuluş günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle kutlama mesajı yayımladı.

MHP il Başkanı Çıkmaz, mesajında, “ Aziz Türk milletini diğer milletlerden ayıran en önemli özelliklerinden biri, hürriyetine duyduğu sarsılmaz bağlılıktır” vurgusu yapan Başkan Çıkmaz, “Öyle ki tarih sayfaları, Türk’ün istiklali uğruna canı pahasına verdiği eşsiz mücadelelerden oluşan kahramanlık destanlarıyla bezelidir. Takvim yapraklarının 25 Aralık’ı gösterdiği bugün, bu kahramanlık destanlarından bizim için oldukça önemli bir tanesinin yıldönümünü idrak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çıkmaz, mesajında, "Gazi şehrimiz, iftihar vesilemiz, gözbebeğimiz Gaziantep’imiz bundan 100 yıl önce bugün düşman işgalinden kurtulmuştur. Bugün ağzımızdan bir çırpıda çıkan bu kurtuluş destanı, cennetmekan atalarımızın son derece zor şartlarda verdikleri destansı bir mücadelenin sonucudur. Nitekim bugün üzerinde yaşamaktan, bir evladı olmaktan kıvanç duyduğumuz Gazi şehrimizin Fransız işgalinden kurtulmasını sağlayan söz konusu mücadelede 6 bin 317 şehit verilmiş, 7 bin kişi yaralanmış, 10 binin üzerinde yapı yıkılmıştır. Türk’ün çelikten iradesi Şahinbey’de vücut bulup kutsal vatan toprağına yönelen yad ele göğsünü germiş, Şehit Kamil’le namusuna kem bakan göze çocuk çağının minicik bedenini siper etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün teklifi ve Yüce Meclis’in iradesiyle Antep’e “GAZİ” unvanının layık görülmesini sağlayan; işte bu iman, bu inançtır. Yine Atatürk’e o veciz ifadelerinde Anteplilerin yalnızca Antep’i değil, tüm Türkiye’yi kurtardıklarını söyleten; aynı şuur ve istiklale adanmışlıktır. Milliyetçi Hareket Partisi mensupları olarak bizler o imanın, o inancın, o şuurun ve o adanmışlığın nüvesini bugün göğsümüzde taşıyoruz. Şartlar değişmiş olsa da, atalarımızın emaneti doğrultusunda vazifemizi biliyor, sorumluluğumuzun idrakiyle Bilge Liderimiz Dr Devlet Bahçeli’nin emirlerinde daha müreffeh yarınlar için yılmadan çalışıyoruz. Güzide şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı vesilesiyle tüm hemşerilerimin Kurtuluş Gününü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Yüce Türk milletinin aydınlık yarınlara umut dolu gözlerle baktığı daha nice 100. Kurtuluş yıldönümleri idrak etmeyi Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine de yer verdi.

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