Pitbull dehşetinde gözaltı sayısı 6'ya çıktı (2)



DURUMU İYİYE GİDİYOR

Gaziantep'te oturduğu sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Asiye Ateş'in tedavisine devam ediliyor. Olayın ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Asiye'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

'KÖPEĞİN BURNUNU YUMRUKLADIM'

Olayı görüp Asiye´nin yardımına koşan bina sakini Celal Aslan, yaşananları anlattı. Aslan, "Binadayken sesler duydum. Bina sakinleri panik halinde koşmaya başladılar. Ben de dışarı koştuğumda köpekler çocuğu saçından tutmuştu. Çocuğu kurtarmak için köpeğin burnunu yumrukladım. O esnada başka yapacak bir şey yoktu. Birkaç yumruk atıp çocuğu kurtardım. Sonra çocuğu hastaneye götürdüler, ekipler de köpekleri aldı" diye konuştu.

SAHİPLERİNE 60 BİN TL CEZA YAZILDI

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan 6 kişinin sorgulaması sürüyor. Şüpheliler arasında bulunan köpeklerin ismi açıklanmayan 2 sahibine Gaziantep Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'nce 30'ar bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2021-12-23 12:58:24



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