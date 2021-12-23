Hisarcıklıoğlu'ndan TL'ye destek paketi değerlendirmesi

Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu'na (G3 Forumu) katılmak üzere Gaziantep'e gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türk Lirası'na (TL) destek paketi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Mali piyasalarda istikrar artmıştır" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat ve GEN Türkiye koordinasyonu ile Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen G3 Forumu öncesinde Gaziantep'teki oda ve borsa başkanları ile birlikte basın açıklaması yaptı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanımızın ilan etmiş olduğu ekonomiye destek paketi, reel sektör tarafından çok olumlu şekilde karşılanmıştır. Atılan adımlar yerinde olmuş ve moralleri düzeltmiştir. Yapılan açıklama, piyasalardaki etkisini de pozitif olarak göstermiştir. Döviz kurlarındaki aşırıya kaçan olağandışı yükselişlerin önüne geçilmiştir. Mali piyasalarda istikrar artmıştır. Türk Lirasına güveni tesis eden ve istikrarı güçlendiren adımları gayet olumlu buluyor ve destekliyoruz" dedi.



Vergi indirimi

Hisarcıklıoğlu, asgari ücret ve vergi indirimi ile ilgili ise "Asgari ücret vergi indiriminin herkese uygulanma kararı, KDV düzenlemesiyle iadelerin hızlandırılacak olması, Kurumlar Vergisi indirimi ve yeni Kredi Garanti Fonu paketini çok önemli ve faydalı görüyoruz" şeklinde konuştu.



Serbest piyasa kuralları

Rıfat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın serbest piyasa kurallarının devam edeceği yönündeki açıklamalarının da önemine vurgu yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye ekonomisinin serbest piyasa kuralları içinde yoluna devam edeceğini vurgulaması çok önemliydi. Zira birilerinin özellikle sanal ortamda yaymaya çalıştıkları dedikoduların önüne geçilmiş oldu. Türkiye ekonomisinin gücü, teşebbüs hürriyeti ve girişimci gücünden gelir. İşte Gaziantep’te bunun en büyük kanıtıdır. 365 oda ve borsamız Türkiye’nin gücüne her zaman inandı, inanacak. Türkiye’ye yatırım yapanlar hep kazandı, inşallah bundan sonrada yatırım yapanlar ve ülkemize güvenenler hep kazanacak" diye konuştu.

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