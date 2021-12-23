Pitbull dehşetinde gözaltı sayısı 6'ya çıktı (3)

Bursa'da kış günü iç acıtan görüntüler! Eşi ve 3 yaşındaki kızıyla mağara gibi depoda yaşıyor

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gaziantep'te Asiye Ateş'in, site bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayarak, ağır yaralanmasının ardından gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki sorgusu tamamlandı. İfade işlemleri biten 3'ü kadın 6 şüpheli, jandarma eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2021-12-23 14:29:16



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