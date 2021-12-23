Pitbull dehşetinde gözaltı sayısı 6'ya çıktı (5)

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3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gaziantep'te, pitbull cinsi köpeklerin saldırısı sonucu Asiye Ateş'in ağır yaralanmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuya ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"22 Aralık 2021 tarihinde İlimiz Şahinbey ilçesinde meydana gelen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu A.A isimli küçük çocuğun ağır yaralanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 3 şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-12-23 20:13:36



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