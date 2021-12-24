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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anka'dan 25 Aralık mesajı

İHA

Anka'dan 25 Aralık mesajı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla büyük gurur yaşadığını dile getirerek, Cumhuriyetin ve bağımsızlığın yokluk içinde vatan sevgisiyle kazanıldığını, bu nedenle hiçbir zaman unutulmaması ve amenate sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.
Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk milletinin bu direniş destanının hepimiz için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Sofuoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Antep halkı, Türk Milletinin esir edilemeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Her türlü yokluk ve zor şartlara rağmen, hiçbir yerden destek almadan Fransızlara karşı kahramanca mücadele etmiştir. Tüm olumsuzluklara rağmen 11 ay boyunca 6 bin 317 şehit verme pahasına müthiş bir direniş sergileyen halkımız, Anadolu insanına yeniden umut olmuş, inanç olmuş ve milli mücadelenin başlamasına da öncülük etmiştir. Eğer bu topraklarda hala huzur içinde yaşıyorsak, bu hiç şüphesiz atalarımızın sayesinde mümkün olmuştur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Gaziantepliler için ; "Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık örneği olarak alabilir." demiş ve Anteplilerin kahramanlığını herkese örnek olarak göstermiştir. Cumhuriyetin ve bağımsızlığın yokluk içinde fakat vatan sevgisiyle kazanıldığını hiçbir zaman unutmamamız ve bu kutsal emanete sahip çıkmamız gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Gazianteplilerin Kurtuluş Günü’nü kutluyor, başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canları pahasına mücadele eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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