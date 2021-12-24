Rektör Prof. Dr. Dereli’den 25 Aralık mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Şehrimizin kahramanları, bundan tam 100 yıl önce, unutulmaz bir destan yazarak bu şehri hepimize miras olarak bıraktılar. Bizler, inançları ile, azimleri ile ve cesaretleri ile, hürriyet ve istikbalimize sahip çıkan, vatanı için gözlerini kırpmadan canını feda ederek Kurtuluş Destanı yazan Şahinbeyleri, Şehitkâmilleri, Karayılanları ve tüm kahramanlarımızı asla unutmayacağız. Dünyada, nüfusunun dörtte birini şehit veren, kalanlarının malul ve gazi olduğu başka bir şehir bulunmamaktadır. Bu kahramanlık, yine dünyada ilk olmak üzere, şehrimize “Gazi” unvanı verilerek takdir edilmiştir. Ecdadımızın destansı kahramanlıklarını ne kadar anlatmak istersek isteyelim, kelimeler kifayetsiz kalır. Bugün hepimize düşen en büyük görev, Şahinbey, Şehitkamil, Karayılan ve tüm kahramanlarımızın emanetine sahip çıkarak, sonsuza kadar yaşatmaktır. Gazi Şehir Gaziantep’te bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, bu inançla, gecegündüz demeden şehrimizin ve ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile, Gazi Şehrimizin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümünü gururla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle ve saygıyla yâd ediyoruz.”

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