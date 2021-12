GTB yeni hizmet binası ve et borsası törenle hizmete açıldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) yeni hizmet binası ve Et Borsası açılış törenleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Yeni hizmet binasının açılışı sonrası düzenlenen ‘Borsanın Yıldızları’ ödül töreninde ise 2020 yılı içerisinde borsada en fazla tescil işlemi gerçekleştiren 20 firmaya plaket takdim edildi.

Gaziantep Ticaret Borsası tarafından Mücahitler Mahallesi İpekyolu üzerinde yaptırılan borsa yeni hizmet binası, çok sayıda davetlinin katıldığı törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 25 yıldır GATEM bölgesinde üyelerine yönelik hizmetler veren GTB, faaliyetlerine artık şehir merkezindeki yeni yerleşkesinde sürdürecek. Eski borsa binasında ise üye tescil işlemleri ve borsa satış salonları hizmetleri verilmeye devam edecek. Gaziantep Ticaret Borsası yeni hizmet binasının açılış törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, OSB Başkanı Cengiz Şimşek’in yanı sıra çok sayıda iş adamı, bürokrat, siyasi parti il başkanı ve GTB meclis üyeleri katıldı.

Törenin açılışında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, dünya dönüşse de teknolojik ve dijital dönüşümün içinden geçilse de tarım ve hayvancılık sektörünün öneminin asla kaybolmayacağını söyledi.

Yaşamak için tüketmek gerektiğini, bunu karşılayacak olanın da tarım ve hayvancılık sektörü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Bakın dünya nüfusu 8 milyar oldu, dünyada orta sınıf her gün daha çok büyüyor. Büyüdükçe de daha çok tüketiyor. Öte yandan doğal afetlerden ve ekonomik risklerden de en çok tarım ve hayvancılık sektörü etkileniyor. Pandemi döneminde de bunu gördük. Kendine yetebilen bir ülke olmanın önemini gördük. İşte bu yüzden yaptığınız iş son derece stratejik bir iş. Asla ihmal etmeyin” dedi.

Hisarcıklıoğlu, tarım ve hayvancılık fiyatlarının tüm dünyada enerji fiyatlarından bile daha çok arttığını vurguladı.

Son dönemde maliyetlerin ciddi oranda arttığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Bu konularda tedbirlerin alınması için ilgili bakanlarımızla görüşüyoruz. TOBB olarak biz de ülkemizde tarımsal piyasaların gelişmesi için önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Tarım ürünlerinin güvenli bir şekilde depolanabilmesi için TMOTOBB LİDAŞ’ı hayata geçirdik. Böylelikle ülkemizde ilk adımı atarak Borsalarımızın ve özel sektörün lisanslı depo yatırımlarının artmasını sağladık. Lisanslı depo sayesinde güvenlik depolamanın yanında üreticilerin finansmana erişimini kolaylaştırdık, sanayicinin de hammaddeye kolay ulaşmasını sağladık. Lisanslı deponun temelini oluşturan sistemin üzerine ise TÜRİB Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nı kurduk. Böylelikle tarım ve hayvancılık ürünlerinin emtia borsasının hayata geçmesini sağladık. Artık ürettiğimiz ürünlerin fiyatlarının ülkemizde belirlenmesini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Gaziantep Ticaret Borsası’nın da TÜRİB’in ortakları arasında yer aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Gaziantep Ticaret Borsamız, ülkemizin örnek borsalarından biridir. Tarımda sanayinin başkenti olma vizyonuyla çalışıyor. Borsamız; yaptıklarıyla, proje ve hizmetleriyle Gaziantep tarım ve hayvancılığı için durmadan çalışıyor. Akredite bir borsa olarak üyelerine zaten 5 yıldızlı hizmet sunuyor. Fıstık lisanslı deposu ile hem fıstık üreticilerine hem de tüketicilerine hizmet veriyor” ifadelerini kullandı. Hisarcıklıoğlu, Gaziantep’in artık önemli bir gastronomi şehri olduğunu, bunun 2 temel saç ayağından birinin baklava diğerinin kebap olduğunu vurguladı.

Gaziantep’in coğrafi işaretlerde lider il olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Gaziantep’in tescilli 73 ürününün 16’sını Borsamız tescil ettirdi. Borsamızın başvuru süreci devam eden 9 ürünü daha var” dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise törende yaptığı konuşmada Gaziantep Modeli’nin önemine vurgu yaparak, “Gaziantep birlikte iş yapma kültürü olan, farklılıklarını zenginlik olarak kabul eden bir şehir. Odalarımızla bire bir çalışıyoruz. Gaziantep Geliştirme Vakfımız var. Orada bütün oda başkanlarımız var. Birlikte iş yaparak şehirde projeleri yürütmeye çalışıyoruz. Bugün GAGEV’in bir üyesi olan Ticaret Borsamızın güzel etkinliklerinin açılışını yapacağız. Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanlarımızı kutluyor, borsamızın yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Oda ve borsalarımız önemli çalışmalar yapıyor”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de yaptığı konuşmada, odalar ve borsaların şehirlerin vizyonlarını geliştiren ve değiştiren, kurumsal kapasitelerini artıran kurumlar olduğunu ifade etti.

Koçer, “Ben oda başkanlığım dönemimde de TOBB yönetim kurulunda yer aldığım dönemde de şunu gördüm ki öne çıkan, vizyonu olan illerde, odalarımız gerçekten çok önemli icraatlar ve projeler üretmişlerdir. Ben de elimden geldiği kadar görev sürem içerisinde bunu yapmaya çalıştım. Borsa yönetimimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca, Ticaret Odamız ve Sanayi Odamız da şehrimizin vizyonunu arttıran sürekli proje geliştiren kurumlardır. Hepsine teşekkür ediyorum “dedi.

“İki değerli projeyi kazandırmanın gururunu yaşıyoruz”

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu da Gaziantep’in çalışmayı, üretmeyi ve ürettiğine değer katmayı seven bir şehir olduğunu söyledi.

Bu ruhun 100 yıl önce kurtuluş destanını yazan kahraman ecdattan kalan bir miras olduğunu aktaran Tiryakioğlu, “Türkiye’de en fazla ihracat yapan 5’inci şehir konumundayız. İnşallah 2021 yılını 10 milyar dolar ihracat hedefimizi yakalamış olarak kapatacağız. İşte bu ilkeler doğrultusunda şehrimize ve milletimize katkı sağlayacak, sektörlerimizin gereksinimlerini karşılayacak, uluslararası ölçekte iki değerli projemizi borsamızın kısıtlı imkanlarıyla hayata kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

GTB tarafından hizmete kazandırılan Antep Fıstığı Lisanslı Depo, Et Borsası ve Et Hali hakkında açıklamalarda bulunan Tiryakioğlu, “Et Borsası ve Et Hali’nin hayata kazandırılması noktasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in çok büyük destek ve katkılarını gördük. Projenin startı kendilerinin talimatları doğrultusunda verildi. 32 bin metrekare alan üzerinde kurulan Et Halinde proje ortağımız Gaziantep Büyükşehir Belediyesidir ve Gaziantep Kasaplar Odası da bu projenin hayata geçirilmesinde büyük katkı sağlamıştır” dedi.

Türkiye’nin ilk ve tek Antep Fıstığı Lisanslı Deposunu İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle fıstığın başkenti Gaziantep’te hizmete açtıklarını vurgulayan Tiryakioğlu, fiziki 10 bin ton ürün depolama kapasitesine sahip tesisin bölge çiftçisine, tüccarına ve sanayicisine hizmet verdiğini sözlerine ekledi.

“Yorulmadan hayallerin peşinden koştuk”

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise, yeni idari hizmet binasının şehrin komşu illerle bağlantısını sağlayan önemli bir güzergah merkezi olan İpekyolu üzerinde kurulduğunu belirterek, “Yeni idari hizmet binamız şehrimize son yıllarda kazandırdığımız eser ve projelerden sadece birisini oluşturmakta. Bu sene açılışını gerçekleştirdiğimiz Antep Fıstığı Lisanslı Depomuzun hemen yanı başında Türkiye’nin ilk Antep Fıstığı Pilot Ölçekli İşleme merkezini inşallah en yakın zaman içerisinde hizmete kazandırmış olacağız. Özellikle Et Borsası, Lisanslı Depo, Yeni Hizmet Binası gibi tamamlanan projelerimizi göz önüne aldığımızda bu yatırımlarımız gerçekten çok zor dönemlerde hayata kazandırılan projelerdi. Bunlar ilk zamanlarda bizim için sadece bir hayaldi, ama biz yılmadan yorulmadan hayallerimizin peşinde koştuk. Her zaman kent ve ülke ekonomimize nasıl bunları kazandırırız hesaplarını yaptık. Son 45 yıldır tabir yerindeyse ayağımızdan çizme, başımızdan baret çıkmadan inşaattan inşaata koştuk. Çok şükür bugün verdiğimiz tüm emeklerin ve alın terinin meyvelerini hep birlikte alıyoruz” sözcüklerini kullandı.

Borsanın Yıldızları Ödüllendirildi

Açılış konuşmalarının ardından ‘Borsanın Yıldızları‘ ödül törenine geçildi. 2020 yılı içerisinde gerçekleştirmiş oldukları alımsatım tescil işlemleriyle, en fazla tescil yapan 20 borsa üyesi firmaya plaketleri düzenlenen törenle verildi. Firma temsilcilerine plaketleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç ve TOBB Danışmanı eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu tarafından verildi.

Et Borsası açıldı

Gaziantep Ticaret Borsası yeni hizmet binası açılış ve ödül töreninin ardından, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki protokol üyeleri, GATEM Bölgesinde yapımı tamamlanan Gaziantep Ticaret Borsası Et Borsası’nın açılışını gerçekleştirdi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı ve Meclis Başkanı Tiryakioğlu, Et Borsasının açılış kurdelesini kesen Hisarcıklıoğlu ve protokol üyelerine Et Borsası satış salonu ve soğuk hava depolarını gezdirerek bilgiler verdi.

GTB Başkanları, 450 metrekare et teşhir ve satış salonu, 4 adet soğuk hava deposu ve 600 metrekare Borsa idari hizmet binasına sahip tesisin sektöre ürün temini, satış salonu ve soğuk hava deposu konusunda destek verdiğini ifade ettiler.

GTB Başkanları, Et Borsasının bölgede sektörel kümelenmeyi sağlayarak Gaziantep’in bu alandaki ticaret potansiyeline katkı sunduğunu kaydettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.