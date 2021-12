Duygu Delen'in ölümüne ilişkin detaylı rapor gelmedi, duruşma ertelendi

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te, Duygu Delen´in (17) balkondan düşüp öldüğü olaya ilişkin tutuklanıp hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (21) yargılanmasına devam edildi.

7'nci kez görülen duruşma, mahkeme heyetinin Adli Tıp Kurumu Başkanlığından talep ettiği detaylı rapor gelmediği için ertelendi.

Duygu Delen, geçen yıl 13 Ağustos'ta, Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşüp, öldü. Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü. Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. Yaklaşık 1 yıl boyunca tutuklu yargılanan Kaplan, 6 ay önceki duruşmada 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi, ancak başsavcılığın itirazının ardından yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Davanın 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 7'inci duruşmasına; sanık Mehmet Kaplan tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı, taraf avukatları ile Duygu Delen'in babası Bülent ile annesi Şenel Delen salonda hazır bulundu.

ÇELİŞKİLER DEVAM EDİYOR

Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan istenen detaylı raporun gelmediğini ifade etti. Balcı, dosyada bilirkişilere ait farklı görüşler olduğunu ve çelişkilerin devam ettiğini belirtti. Duygu´nun düşme esnasında bilincinin kapalı olduğunu söyleyen Balcı,"Dosya gelmedi. Dosyada 5 ayrı bilirkişi görüşü vardı. Biz sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istiyoruz. Rapordaki beyanlarda çelişkiler vardı. Dosyalar birbirinden farklı. Bilincinin tamamen kapalı olduğunu hem görüntülerde hem otopsi bulgularında görüyoruz. Duygu Delen yüksekten düşerken bilinci kapalıydı. Sanık, 'ben Duygu Delen´in intihar etmediğinden eminim' diyor. Geriye iki olasılık kaldı. Kaza ya da cinayet. Dosyada bilirkişi raporunda kaza olmayacağı net bir şekilde belirtildi. Geriye tek bir ihtimal kaldı. O da cinayet. Sanığın tahliyesine karar verilmesi bizleri tarafsızlık konusunda kuşkuya düşürür" dedi.

`MEHMET KAPLAN´IN İFADELERİ İLE RAPORLAR AYNI´

Tutuklu Mehmet Kaplan´ın avukatı Enes Akbulut ise, sanığın olay anından itibaren verdiği ifadeler doğrultusunda aynı yönde raporlar geldiğini ve görüntülerde de müvekkilinin hiçbir şekilde delil karartmadığını söyledi. Akbulut, bu zamana kadar gelen raporların Mehmet Kaplan´ın ifadeleriyle örtüştüğünü ve tahliye talep ettiklerini belirterek, "Mehmet Kaplan olaydan hemen 3-4 saat sonra bir ifade verdi. Sonrasında çok raporlar hazırlandı. Hepsini incelediğimizde Mehmet Kaplan´ı doğruluyor. Görüntülerde ne yaptığı gözüküyor. Ambulans geldiğinde yukarı dahi çıkmıyor. Yani hiçbir delil karartılmamıştır. Müvekkilimizin tahliyesini talep ediyoruz. Bilim ışığında bu dosyanın çözülmesi lazım. Bu zamana kadar olan deliller müvekkilimiz lehinedir. Düzenli olarak gelen deliller Mehmet Kaplan´ın ifadeleriyle örtüşerek geliyor" diye konuştu.

`HER KAPI ÇALDIĞINDA DUYGU GELDİ SANIYORUM´

Duygu Delen´in annesi Şenel Delen, 1 yılı aşkın süredir ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek, her kapı çaldığında Duygu geldiğini düşündüğünü söyledi.

Şenel Delen, "Benim 1 yılı aşkın süredir neler çektiğimi kim nerden bilecek? Her kapı çaldığında çocuğum mu geldi diye bakıyorum. Beni mahvettiniz, çocuğum odasında mı diye bakmaktan öldüm bittim" diye konuştu.

Duruşmada, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan istenen raporun gelmemesi nedeniyle Mehmet Kaplan´ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelendi.

