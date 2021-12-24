Gaziantep'te sahte içkiden 7'nci ölüm

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Hatice Mutlu (38), hayatını kaybetti. Böylece kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Düztepe Mahallesi'nde yaşayan Hatice Mutlu, 22 Aralık'ta alkol aldıktan sonra evinde fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla 1 çocuk annesi Mutlu, ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Metil alkol zehirlenmesi tanısıyla yoğun bakıma alınan Mutlu, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Mutlu'nun cenazesi, otopsinin ardından defin için yakınlarına teslim edildi. Mutlu'nun hayatını kaybetmesi ile kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Nizip ilçesinde de sahte içki tükettikten sonra rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan 6 kişi yaşamını yitirmişti.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2021-12-24 12:02:09
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