Şahin, “Birliğimizden, dirliğimizden taviz vermeden geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Şahin mesajında, “Bugün, gazilik onuruna layık olmuş bir şehrin asil direnişinin, inanç ve cesaretiyle, azim ve kahramanlığıyla tarihteki en şanlı destanı yazmasının haklı onurunu yaşıyoruz” dedi.

Hiçbir yerden yardım ve destek almadan "Ölürsem Şehit, Kalırsam Gazi olurum" inancıyla Gazi şehrin 6317 evladının şehadet şerbetini içerek Ayıntab’ı düşman işgalinden kurtardığını vurgulayan Başkan Şahin, “Bu necip millet kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle canları pahasına bu toprakları savunmuştur” diyerek mesajına şöyle devam etti:

“Vatan toprağının tek bir karışını düşman askerlerine bırakmamak uğruna 11 ay süren işgal mücadelesinde şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimiz, tüm cihana örnek olan bir direniş sergilemiştir. Bu kahraman halk, annesinin iffetine saldıran Fransız askerlerine taş atarak karşı koymaya çalışan ilk şehidi 14 yaşındaki Kâmil’i, köprübaşındaki kararlı mücadelesiyle, ‘Düşman askeri cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez’ diyen Şahinbey’i, ‘Vurun Antepliler namus günüdür’ diyen Karayılan’ı ile ‘Ya istiklal ya izmihlal’ kararlılığıyla işgale direnmiştir.

Bizler de o kahraman yiğitlerin torunları olarak, atalarımızın gösterdiği vatan sevdası ve iman gücüyle çıktıkları bu yolda, Gaziantep'in kurtuluş mücadelesinden ilham alarak ülkemiz, milletimiz için çok çalışmaya devam edeceğiz. Al bayrağımızın göklerde özgürce dalgalanması için gerektiğinde canımızı vermekten kaçınmadan bize bırakılan mirasa, kutsal emanetimize sahip çıkacağız. Birliğimizden, dirliğimizden taviz vermeden geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Antep’i Gaziantep yapan atalarımızla gurur duyduğumu ifade ederek, başta Antep direnişinde can vermiş aziz şehitlerimiz olmak üzere bu toprakları kanları ile vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazi şehirli tüm hemşerilerimin 25 Aralık Kurtuluşumuzun 100’üncü yıl dönümünü kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.”

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