GAGİAD Başkanı Koçer'den 25 Aralık mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, yayımladığı mesajda, "Emsalsiz direnişin ve toplumsal fedakârlığın önce zafere sonra övünce dönüştüğü gündür 25 Aralık Bugün hep beraber, Gaziantep’imizin Kurtuluşunun 100. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde, onur ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ne mutlu “Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum” diyerek şehrine, ülkesine sahip çıkan,esir olmaktansa ölmeyi tercih eden ve direnişin destanını yazan bir neslin torunları olan bizlere, ne mutlu böyle şanlı bir mirası ve istiklal madalyasını her zaman yakasında gururla taşıyacak olan yeni nesillere11 ay en çetin şartlarda başlarına yağan mermilere karşı kadınerkekçocuk demeden destansı bir bağımsızlık savaşı verdi atalarımızın yani bu toprakları bize tekrar yurt yapanların günü 25 Aralık O yüzden bugün övünüyor, gururlanıyor ve şerefli geçmişimizi mutlulukla yâd ediyoruz. Aradan geçen 100 yılda “Gazi” şehrimiz tarih kenti, kültür kenti turizm kenti, gastronomi kenti, sanayi kenti olarak rüştünü dünyaya ispatlamış, adından sıkça söz ettirmiştir. Bugün bizlere düşen atalarımızın kanları pahasına miras bıraktığı bu topraklara ve bağımsızlığımıza el ele, birlik ve dirlik içindesahip çıkmaktır. Bu da şehrimizin tarihini doğru öğrenip, gelecek nesillerimize doğru aktarabilmekle mümkündür.Atalarımızdan miras kalan değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerlerimizi yüceltmeye devam etmeliyiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk mecliste yaptığı konuşmasında 'Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri birer kahramanlık misali olarak alabilirler' diyerek Gaziantep halkının İstiklal Mücadelesinde fedakârlığını ve azmini dile getirmiştir. Geçmişimizden aldığımız güçle, istikbalimize yön veriyor, 6.317 şehidimizin kanlarıyla sulanarak, “gazi” unvanı verilen bu topraklarda ülkemize ve şehrimize yatırımlar ve hizmetlerle katkı sunmaya devam ediyoruz.Bu bilinçle; şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, hem Gaziantep için hem de bu aziz vatan için dünden bugüne, canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşerilerimizin Gaziantep Kurtuluş gününü kutlarım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.