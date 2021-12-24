Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye'nin hayati tehlikesi sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye'nin hayati tehlikesi sürüyor

DHA

Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye'nin hayati tehlikesi sürüyor


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in (4) yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor. Baş ve boğazından ağır yaralanan Asiye'nin kulağındaki hasar nedeniyle işitme kaybı yaşayabileceği belirtilirken, köpeklerin sahibi oldukları için tutuklanan 3 kişi ise, ifadelerinde hayvanların kendilerine ait olmadığını öne sürdü.
Beştepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in 4 yaşındaki kızı Asiye, Çarşamba günü öğleden sonra oyun oynadığı sırada 2 pitbull köpeğin saldırısına uğradı. Çığlıkları duyarak yardımına koşan site sakinleri, küçük Asiye'yi güçlükle kurtardı. Çağırılan ambulansla fakülte hastanesine kaldırılan Asiye, ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Küçük kızı hayati tehlike arz edecek şekilde yaralayan pitbull köpekler ise Gaziantep Hayvanat Bahçesi barınağına götürüldü.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Küçük Asiye'nin ağır yaralandığı olay sonrası gözaltına alınan köpeklerin sahibi olduğu belirtilen Mustafa Yiğit, Zeynep Can ve kardeşi Zeliha Can ile S.K., M.E. ve sitenin güvenlik görevlisi A.Ç. gözaltına alındı. Jandarmada yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden sitenin güvenlik görevlisi A.Ç., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye çıkarılan S.K. ve M.E. adli kontrol şartıyla salıverildi, Mustafa Yiğit, Zeynep Can ve Zeliha Can ise 'kasten yaralanmaya sebep olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
KÖPEKLERİ SAHİPLENMEDİLER
Tutuklanan şüpheliler ise jandarma ve savcılık sorgulamalarında, Asiye'nin yaralanmasına neden olan pitbull köpeklerin kendilerine ait olmadığını ileri sürdü. Tutuklanan şüphelilerden Mustafa Yiğit, pitbull köpekleri yavruyken sahiplendiğini belirterek, "Bu köpekleri daha sonra Zeliha ve Zeynep Can kardeşler sahiplenmek istedi. Ben de onlara verdim. Köpeklerin sorumluluğu bana ait değil. Olay günü de nasıl oldu bilmiyorum" dediği öğrenildi.
Zeynep Can ise köpeklerin kendilerine ait olmadığını belirterek, "Köpekler sitede duruyordu ve herkes ilgileniyordu. Hayvan sevgim olduğu için ben de ara sıka bakardım. Bu köpekler benim şahsi köpeklerim değil. Zaman zaman bakıp, besliyordum. Olay günü de sitede değildim, nasıl olduğunu görmedim" dedi.
Zeliha Can da köpeklerle ilgisi olmadığını söyleyerek, suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti ise tanık ifadeleri ve elde edilen deliller doğrultusunda köpeklerin sahibi olduğu belirlenen 3 şüpheliyi 'kasten yaralamaya sebep olma' suçlamasıyla tutukladı.
ASİYE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tutulan Asiye Ateş'in sağlık durumu ise olay gününe göre daha iyi ancak hayati tehlikesi sürüyor. Asiye'nin tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Beyhan Tahmazoğlu, baş ve boyun bölgesinde ciddi yaralar bulunduğunu ve bir hafta boyunca yoğun bakımda takibine devam edileceğini söyledi. Kulağında aldığı hasar nedeniyle Asiye'nin işitme kaybı yaşayabileceğini anlatan Tahmazoğlu, "Asiye hastanemize geldiği ana göre daha iyi durumda. Yaptığımız operasyonlar var ve aldığı derin yaralar nedeniyle hala sıkıntıları mevcut. Yoğun bakımda tedavisi bir hafta daha devam edecek ve durumuna göre yeni operasyonlar yapabiliriz" dedi.
Tedavisi süren Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, kızından güzel haberler almayı beklediklerini ifade ederken, çocuğunun yaralanmasına neden olan köpeklerin sahiplerinin en ağır cezayı almasını istediğini kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-12-24 14:22:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çelik kanatlardan 100. yıldönümü gösterisi
YEREL HABERLER Çelik kanatlardan 100. yıldönümü gösterisi
GAGİAD Başkanı Koçer'den 25 Aralık mesajı
YEREL HABERLER GAGİAD Başkanı Koçer'den 25 Aralık mesajı
Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları
YEREL HABERLER Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl ...
Şahin, “Birliğimizden, dirliğimizden taviz vermeden geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz”
YEREL HABERLER Şahin, “Birliğimizden, dirliğimizden taviz vermeden ...
GTO başkanlarından 25 Aralık mesajı
YEREL HABERLER GTO başkanlarından 25 Aralık mesajı
Milletvekili Taşdoğan’dan 100. yıl mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan’dan 100. yıl mesajı
Antep’ten Gaziantep’e 100 yıllık gurur
YEREL HABERLER Antep’ten Gaziantep’e 100 yıllık gurur
Gaziantep'te sahte içkiden 7'nci ölüm
YEREL HABERLER Gaziantep'te sahte içkiden 7'nci ölüm
38 yaşındaki kadın alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti Gaziantep’te alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi
YEREL HABERLER 38 yaşındaki kadın alkol zehirlenmesi sonucu hayatını ...
Duygu Delen'in ölümüne ilişkin detaylı rapor gelmedi, duruşma ertelendi
YEREL HABERLER Duygu Delen'in ölümüne ilişkin detaylı rapor gelmedi, ...
GTB yeni hizmet binası ve et borsası törenle hizmete açıldı
YEREL HABERLER GTB yeni hizmet binası ve et borsası törenle hizmete ...
Rektör Prof. Dr. Dereli’den 25 Aralık mesajı
YEREL HABERLER Rektör Prof. Dr. Dereli’den 25 Aralık mesajı
Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Onur, şeref ve gururla kurtuluşun 100. yılı kutlu olsun” “Bundan 100 yıl önce olduğu gibi aynı ruh ve heyecanla her cephede gazi şehrin evlatları olarak en önde olmaya devam edeceğiz” “Gazi Mustafa Kemal Atatürk Başta olmak üzere, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum”
YEREL HABERLER Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü ...
Milletvekili Koçer’den 25 Aralık mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Koçer’den 25 Aralık mesajı
Duygu Delen davasında adli tıp raporu beklenecek Anne Delen: "Kapı her çaldığında Duygu mu geldi diye bakıyorum"
YEREL HABERLER Duygu Delen davasında adli tıp raporu beklenecek Anne ...
Milletvekili Erdoğan’dan 25 Aralık mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Erdoğan’dan 25 Aralık mesajı
Antepsan en çok tescil işlemi yapan 2. firma oldu Antepsan’a bir ödül daha
YEREL HABERLER Antepsan en çok tescil işlemi yapan 2. firma ...
Kileci'den 25 Aralık kutlaması
YEREL HABERLER Kileci'den 25 Aralık kutlaması
Anka'dan 25 Aralık mesajı
YEREL HABERLER Anka'dan 25 Aralık mesajı
Pitbull dehşetinde gözaltı sayısı 6'ya çıktı (6)
YEREL HABERLER Pitbull dehşetinde gözaltı sayısı 6'ya çıktı (6)
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’nin babası konuştu: "Biz adalete güveniyoruz" Pitbull saldırısına uğrayan kızın ailesine Şahin’den ziyaret
YEREL HABERLER Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’nin babası konuştu: ...
Pitbull dehşetinde gözaltı sayısı 6'ya çıktı (5)
YEREL HABERLER Pitbull dehşetinde gözaltı sayısı 6'ya çıktı (5)
Gaziantep'teki pitbull saldırısına 3 tutuklama Gözaltına alınan 6 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'teki pitbull saldırısına 3 ...
Gaziantep Ticaret Borsası’nın yeni hizmet binası törenle açıldı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Gaziantep marka şehir haline geldi” “Türk iş dünyası sıkıntıları atlatacak tecrübeye sahip”
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası’nın yeni hizmet binası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.