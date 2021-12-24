Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye'nin hayati tehlikesi sürüyor (2)



MHP'Lİ TAŞDOĞAN'DAN ZİYARET

MHP Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, sitede Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş (4) ve ailesini hastanede ziyaret etti. Doktorlardan Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan MHP'li Taşdoğan, konunun takipçisi olduklarını belirterek, "Asiye kızımızın sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisini aldık. Bizler de bu haberle mutlu olduk ve ziyaret etmek istedik. Ailesine ve kendisine 'geçmiş olsun' dileklerimizi ilettik. Doktorlarından da aldığımız bilgiler neticesinde yaklaşık 10 günlük tedavi sürecinin önemli olduğu ve kritik günler olacağını öğrendim. İnşallah kızımız sağlığına kavuşacaktır. Konuyla ilgili olarak devam eden hukuki ve idari anlamda yürütülen çalışmaların yakın takipçisi olacağımızı da ifade etmek istiyorum" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-12-24 15:18:25



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