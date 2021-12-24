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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tahmazoğlu: “Şehrimiz gazilik unvanını sonuna kadar hak ediyor”

İHA

Tahmazoğlu: “Şehrimiz gazilik unvanını sonuna kadar hak ediyor”

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurtuluş Savaşı sırasında Gaziantep halkının destansı bir direniş sergilediğini belirtti.
Kentin Kurtuluş Savaşı’nda verdiği 6 bin 317 şehit ile gazilik unvanını hak ettiğini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Bu şehrin halkı, ülkemiz işgal altındayken milli mücadele ateşini yakan; namusunu, toprağını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir direniş destanı yazan unutulmaz bir halktır. Bu halk ki millet olmanın ve geleceğe güvenle bakmanın bedelini kanıyla canıyla ödemiştir. Antep halkı, hiçbir yerden destek almadan düşman işgaline karşı yaptığı savunma ile Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımını ve Milli Mücadelemizin meşalesini yaktı. Vatan sevgisi, bağımsızlık aşkı, inanç ve kararlılıkla mücadele eden Antep halkı, Şahinbeylerin, Şehitkamil'lerin, Karayılan'ların ve daha nice adsız kahramanların öncülüğünde, 6 bin 317 şehit verme pahasına bu şehri düşman işgalinden kurtarmışlardı. Gaziantep, gazilik unvanını fazlasıyla hak eden, değerli şehitlerimizin, gazilerimizin, o mücadeleyi gören, yaşayan ve bilen insanlarımızın dünyaya tanıttığı kahramanlık destanının sahibidir. Gaziantepli olmak, o günleri aynı heyecan ve coşkuyla yaşamak hepimizi çok mutlu ediyor. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünü kutluyor, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda aziz canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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