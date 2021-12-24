Silah kaçakçılarına operasyon: 3 şüpheli yakalandı

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– Gaziantep’te polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen “Tırpan” kod adlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde silah ve mühimmat kaçakçılarına “Tırpan” kod adıyla operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 3 kurusıkıdan çevirme tabanca, 7 adet fişek, 1 adet silah gövdesi ve sürgü ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

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