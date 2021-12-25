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İhracatın yıldızları ödül töreni MST Constructıon Equıpment Yatırım A.Ş, ve Başak Traktör’e ödül verildi

İHA

İhracatın yıldızları ödül töreni MST Constructıon Equıpment Yatırım A.Ş, ve Başak Traktör’e ödül verildi

MST Construction Equipment Yatırım A.Ş. ve Başak Traktör, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde ödül aldı.
GAİB tarafından Teymur Continental Otel’de düzenlenen ödül törenine; Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, Bayram Yılmazkaya, Hüseyin Filiz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ile Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Genç İşadamları Derneği Başkanı Cihan Koçer, sanayici ve ihracatçılar ile resmi kurum yöneticileri katıldı.
GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsun Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan ve Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, ödülleri protokol üyeleriyle birlikte takdim etti.
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve TİM Başkanı İsmail Gülle ve GAİB Başkanı Fikret Kileci de konuşmalarında Gaziantep’in ihracatına ilişkin değerlendirme yaptı.
Konuşmaların ardından 2020 yılında en fazla ihracat yapan 100 firmaya ödül verildi.
MST Constructıon Equipment Yatırım A.Ş’nin ödülünü Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Oğuzhan Şatıroğlu, Başak Traktör’ün ödülünü ise GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, MST ve Başak Traktör Yönetim Kurulu Üyesi Özalp Kibar’a takdim etti.
Tören, ödül alan firma yöneticileri ve protokol üyelerinin hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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